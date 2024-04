John C. Reilly surpreende multidão com apresentação country em Los Angeles

John C. Reilly não é apenas uma estrela de cinema comum – ele tem algumas habilidades vocais decentes … com essa performance improvisada nos dando grandes flashbacks de um de seus papéis.

O ator subiu no palco do Fonda Theatre de Los Angeles na noite de quinta-feira… surpreendendo a todos durante o set country de Sierra Ferrell – e como você pode ver, a multidão enlouquece por sua performance… que parece ter surgido do nada.

John estava claramente se divertindo com isso… ele está totalmente maluco e animado com isso – e a multidão não se cansa dele, ao que parece.

Esta não é a primeira vez que John rouba os holofotes com seus vocais – em outubro, ele se uniu a seu co-estrela de “Step Brothers”, Will Ferrell, para cantar a faixa icônica do filme “Boats & Hoes”… com uma pequena ajuda de ninguém menos que Snoop Dogg.