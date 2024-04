John Cena já decidiu o que todos esperavam: Uma ‘Última Dança’?

euNo último fim de semana, a 40ª edição da Wrestlemania XL aconteceu no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, o principal evento da WWE que contou com Cody Rodes torne-se o campeão universal indiscutível com John Cenaa vitória sobre Reinados Romanos.

Nos últimos anos, Cena se afastou do wrestling e se concentrou em sua carreira de ator em Hollywood, aparecendo em filmes como “O Esquadrão Suicida”, “Barbie” e “Argylle”, além da série Peacemaker.

John Cena fica nu no Oscar para entregar prêmio em vídeo viral

John Cena quer sua última dança

Ainda em turbulência emocional, João Félix António estava no “O Pat McAfee Show” e disse que espera ter sua “Última Dança” como lutador profissional: “Estou cruzando os dedos das mãos e dos pés e meu coração para que talvez, talvez apenas talvez, eu possa dizer ao mundo de Hollywood para desacelerar por um tempo e voltar para minha família para uma última volta, espero, não sei, estou tentando, vamos ver o que acontece”.

Uma aparição no cinema

Durante o evento principal da Wrestlemania XL de ontem, Reinados Romanos enfrentou Cody Rodes para o cinto mencionado.

No final da luta, Pontuação Solo chegou para ajudar Reinados contra “The American Nightmare” e, assim como parecia romano estava conseguindo o que queria, Cenahit musical icônico.

Ele correu Pontuação fora do ringue e apliquei um “Ajuste de atitude” em Reinados para desencadear a loucura na casa do Filadélfia Eagles na NFL.

Rodes em seguida, tocou três “Cross Rhodes” em Reinados para conquistar o cobiçado título de sua carreira.

Recorde da WWE

Em mais de 20 anos na World Wrestling Entertainment Cena foi 13 vezes campeão da WWE, três vezes campeão dos pesos pesados ​​da WWE, cinco vezes campeão dos Estados Unidos, duas vezes campeão mundial de duplas (com Shawn Michaeles e Batista) e duas vezes campeão de duplas da WWE (com David Otunga e O Miz).

Além disso, ganhou Royal Rumble em 2008 e 2013, Money in the Bank em 2012 e Elimination Chamber em 2006, 2010 e 2011, respectivamente.