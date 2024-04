Johnny Depp pretende comprar um castelo italiano de US$ 4 milhões e irá respeitá-lo

Fontes com conhecimento direto disseram ao TMZ… o ator recentemente visitou um castelo em Montalto Dora, Itália – uma pequena cidade com pouco mais de 3.000 pessoas morando lá – como uma potencial adição ao seu portfólio imobiliário. No entanto, fomos informados de que nada é oficial… mas ele está considerando uma compra.

O castelo fica no topo de uma colina com vistas panorâmicas e possui 11 quartos, 13 banheiros e uma capela do século XV. Ah, e a propriedade inclui um castelo menor adicional e uma casa de fazenda. FWIW, a casa parece adequada para um ator de primeira linha… especialmente um do calibre de JD.