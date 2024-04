Johnny Depp voltará a atuar, mas com foco em um novo capítulo de carreira

O próximo drama sobre a vida do artista italiano Amedeo Modigliani é estrelado Ricardo Scamarcio , Sally Phillips dar Al Pacino … e o filme já gerou grande repercussão. É a primeira vez que ele dirige um longa-metragem desde “The Brave”, de 1997… com o qual ele também co-estrelou Marlon Brando .

Disseram-nos que Johnny está muito focado na edição e finalização de “Modi” no momento, mas nada está fora de questão para ele em termos de carreira – e ele planeja voltar a atuar em filmes americanos em algum momento no futuro. .. quando for a hora certa.