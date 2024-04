“Johnny Football” Manziel estreia romance com ninguém menos que a filha de um ex-grande jogador da MLB

euove é algo imprevisível. Se você não acredita, pode perguntar Johnny Manzielque recentemente viu sua vida amorosa renascer graças a um relacionamento inesperado com Josie Canseco … ou pelo menos é o que sugerem alguns meios de comunicação.

Ainda nesta última terça-feira, Josiefilha do polêmico ex-jogador de beisebol José Cansecopublicou uma foto dela Histórias do Instagram em que ela exibiu seus novos tênis. A foto foi tirada em um voo da JetBlue e foi rotulada “os novos tênis @alo enlouquecem.”

A imagem mostrou Josie’s pernas sobre as pernas de um homem sentado ao lado dela, com o referido tênis no centro da foto. O instantâneo não teria sido relevante se não fosse pelos detetives da imprensa examinando até os mínimos detalhes.

A foto incriminatória.Instagram, @josiecanseco.

Pistas sobre a identidade do homem misterioso

De acordo com TMZ, Manziel é o homem misterioso ao lado Canseco. As principais pistas analisadas pela mídia foram as tatuagens que podem ser vistas em uma das mãos do homem e uma pulseira da amizade branca e vermelha na outra.

As tatuagens são semelhantes às “Johnny Futebol” tem na mão direita, enquanto a pulseira é pelo menos semelhante a outra que o ex Cleveland Browns o quarterback já havia praticado.

Josie27 anos, é conhecida por seu trabalho como modelo e, no passado, esteve romanticamente ligada ao rapper Mike Studinfluenciador Logan Pauloe Brody Jenner. Manziel31, foi casada de 2018 a 2021 com Bre você sabiaestrela do reality show “Vendendo o pôr do sol,” e também namorou especialista em beleza Kenzie Warner.

Quando o casal se conheceu?

Embora não esteja claro quando o suposto romance começou. O casal pode ter se conhecido no Cactus Jack Foundation HBCU Celebridade Softball jogo, apresentado pelo rapper Travis Scott.

Johnny, Josiee Canseco Sr. compareceu ao jogo de 15 de fevereiro que dá início ao Cactus Jack HBCU Clássico torneio.

Nenhum Manziel nem Canseco comentaram mais sobre a foto ou as especulações, deixando o público ansioso para saber os detalhes de seu aparente relacionamento.