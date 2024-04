JoJo Siwa estreia personagem de ‘Bad Girl’ no iHeartRadio Music Awards

A ex-aluna de “Dance Moms” estava praticamente irreconhecível na segunda-feira em sua cerimônia em Los Angeles, chegando ao tapete vermelho com um macacão de malha todo preto – que ela combinou com uma pintura facial dramática e um falcão falso teatral.

Essa aparição no tapete vermelho que chama a atenção ocorre semanas depois que a ex-estrela infantil anunciou que estava fazendo a transição para a era adulta com o lançamento de sua nova música – que está recebendo encontrou alguma zombaria aqui e alí.

JoJo obviamente não se incomoda com as críticas… ela estava por aí arrasando com esse visual com orgulho entre seus colegas – e ela definitivamente se destacou de todo o resto.