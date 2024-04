JoJo Siwa volta afirmando que inventou o ‘Gay Pop’ e dá crédito a outros

Reproduzir conteúdo de vídeo



JoJo Siwa está rejeitando sua afirmação de querer criar um novo gênero de música, chamado “pop gay”… dizendo que não tinha a intenção de desprezar as lendas LGBTQ + que vieram antes dela.

Conversamos com a cantora de 20 anos do lado de fora do Studio Siwa, na área de Los Angeles, na quarta-feira… onde ela nos disse que foi simplesmente mal interpretada quando disse em um Painel publicitário entrevista ela planejava inventar o pop gay com o lançamento de sua música “Karma”.

Ela disse que sua missão era simplesmente conscientizar sobre o gênero musical, já que muitas pessoas ainda não o conhecem. No entanto, ela reconheceu que subestimou a familiaridade do público com ícones queer… como Elton John, Freddie Mercury dar Madonaetc.

Claro, dupla pop Eu faço dar Sara – dois gêmeos que se identificam como queer – deram a JoJo um olhar de lado nas redes sociais por causa de seu comentário… porque eles estão nesse espaço desde sempre.

O ex-aluno de “Dance Moms” acrescentou… “Definitivamente não sou o inventor do pop gay, com certeza não. Mas quero contribuir para torná-lo maior do que já é. .”

No entanto, ela brincou dizendo que ficaria feliz em assumir o papel de CMO do gênero musical.

Foram algumas semanas difíceis para JoJo, que está torrado para a nova persona de “garota má” ela estreou em seu videoclipe “Karma”. Ela chamou a atenção no iHeartRadio Music Awards no início deste mês ao chegar ao tapete vermelho com um macacão de malha totalmente preto.

Embora JoJo tenha tentado rir de seus críticos, ela nos disse que encontrou algum consolo no Snapchat atualmente… sua plataforma de mídia social preferida – e onde seus fãs podem encontrá-la postando mais.



Ela diz que o Snapchat é o aplicativo menos tóxico que existe no momento – observando que é muito baseado na comunidade e na família, o que ela aprecia.