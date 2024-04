‘Joker: Folie Deux’ provoca uma loucura musical hipnotizante com o primeiro trailer

Fseguindo o sucesso inovador de 2019 “Palhaço,“diretor Todd Phillips está pronto para hipnotizar o público mais uma vez com a aguardada sequência, “Coringa: Folie Deux.” A sequência vê o retorno de Joaquim Phoenix como o enigmático Arthur Fleck/Joker e apresenta Lady Gaga em um papel fascinante como Harley Quinn.

Antes de seu lançamento no outono, o primeiro trailer do filme foi revelado, gerando entusiasmo e especulação entre fãs e cinéfilos.

Embora os detalhes da trama permaneçam bem guardados, a sequência musical gênero foi confirmado, um movimento que se alinha perfeitamente com A célebre carreira musical de Lady Gaga. O título intrigante do filme, “Folie Deux,“sugere um foco na psicose compartilhada entre Joker e Harley Quinn, prometendo um mergulho profundo em seu relacionamento complexo e em suas psicologias individuais. Essa direção indica que “Coringa: Folie Deux” explorará novos caminhos, diferenciando-o de seu antecessor e de outros CC empreendimentos cinematográficos estabelecendo sua própria linha do tempo única.

O original “Palhaço” filme cativou o público global, ganhando mais de US$ 1 bilhão nas bilheterias e garantindo um lugar como Filme com classificação R de maior bilheteria de todos os tempos. Sua aclamação crítica foi destacada por inúmeros prêmios e indicações, incluindo 11 acenos ao Oscar. Joaquim Phoenixa interpretação do personagem titular lhe rendeu um Oscar por Melhor Performance de um Ator em Papel Principalconsolidando o impacto do filme no cenário do cinema moderno.

Joker: Folie Deux revela elenco diversificado e promete um espetáculo cinematográfico inovador

“Coringa: Folie Deux” não apenas traz de volta rostos familiares como Zazie Beetz, que reprisa seu papel como a vizinha de Arthur, Sophie Dumond, mas também apresenta um elenco estelar de recém-chegados. Entre eles estão Brendan Gleeson, Catherine Keener, Harry Lawteye Jacob Lofland, adicionando profundidade e diversidade à programação de personagens do filme. Escrito por Phillips e Scott Silvera sequência continua em pós-produção, aumentando a expectativa para sua estreia nos cinemas.

Quando o Coringa 2 será lançado?

Programado para estreia nos cinemas em 4 de outubro de 2024os fãs aguardam ansiosamente a oportunidade de testemunhar a evolução contínua de um dos vilões mais icônicos do cinema e seu relacionamento tumultuado com Harley Quinn. “Coringa: Folie Deux” promete não apenas uma continuação da história de Arthur Fleck, mas um espetáculo de talento musical e dramático que visa redefinir os limites das adaptações de quadrinhos.