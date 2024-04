Jon Jones nega ter ameaçado oficial de teste de drogas do UFC e divulga imagens de segurança doméstica

EUera apenas uma questão de tempo antes Jon Jones respondeu às acusações contra ele feitas por um Oficial de testes internacionais do esporte livre de drogas. De acordo com uma reportagem feita na sexta-feira, Jon Jones foi visitado por este policial em sua casa em Albuquerque, Novo México. Este policial afirma em sua denúncia que Jones se irritou e ameaçou matá-lo por ter aparecido em sua casa sem avisar. A lenda do UFC foi acusada de estar embriagada no momento do incidente e ameaçou matar o policial enquanto tentavam obter a amostra para teste. Ainda não está claro se este oficial de testes de drogas era um homem ou uma mulher, mas Jon Jones queria responder a essas acusações o mais rápido possível.

De acordo com o relatório do oficial Crystal Martinez, Jon Jones não ficou feliz quando os dois policiais apareceram e ele insinuou que iria matá-los. Isto é exatamente o que UFC dizia a lenda, de acordo com o relato de Martinez: “Por que vocês, malditos, chegam tão cedo, vocês sabem o que acontece com as pessoas que vêm à minha casa … elas acabam mortas”. Mas Jon Jones nega qualquer acusação e até divulgou algumas imagens das câmeras de segurança de sua casa. Para ser justo, o vídeo não mostra nenhuma interação, pois Jon Jones já estava escoltando os dois policiais até o veículo. Mas o peso pesado ainda deixou cair um comunicado em sua conta no Instagram.

Junto com as imagens da câmera de segurança, Jon Jones escreveu a seguinte mensagem no Instagram: “Trocamos um high five e um abraço. Embora eu estivesse frustrado com o pouco profissionalismo e usasse palavrões por frustração, tudo terminou amigável e amigavelmente, nada ameaçador. Na verdade, eu estava comemorando a festa de aniversário de um amigo em minha casa, e acredito que é perfeitamente normal comemorar no conforto da minha casa. Devo dizer que esse testador em particular se comportou de maneira pouco profissional e até violou o protocolo padrão junto com HIPAA leis.”