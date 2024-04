Jon Jones testemunha perante a polícia sobre as acusações contra ele: por dentro da história distorcida

UFC campeão peso pesado Jon Jones encontrou-se no meio de uma tempestade legal, com acusações girando em torno de uma suposta agressão a um agente de testes de drogas. No entanto, Jones negou veementemente essas alegações, afirmando que não foi preso ou levado sob custódia por causa do incidente.

Relatórios surgiram inicialmente de Notícias da NBC sugerindo que Jones havia sido preso após um incidente envolvendo um Esporte sem drogas agente que o acusou de agressão e interferência nas comunicações. O agente alegou que Jones pegou o telefone dela, intimidou-a e ameaçou-a durante uma visita à sua casa para coletar uma amostra.

De acordo com o relatório policial, Jones ameaçou os testadores dizendo: “Por que vocês chegam tão cedo, vocês sabem o que acontece com as pessoas que chegam tão cedo na minha casa, elas acabam morto.”

Jones nega as acusações

Em resposta às acusações, Jones recorreu às redes sociais para esclarecer as coisas, afirmando que não havia sido preso. Ele afirmou que atualmente estava em Texas com suas filhas em um torneio de vôlei. Ele expressou decepção com a desinformação que circula e enfatizou a sua intenção de combater as acusações contra ele.

Jones explicou que foi pego de surpresa pela falta de profissionalismo dos testadores enquanto comemorava seu aniversário e tirava uma soneca. Ele admitiu ter usado palavrões por frustração, mas negou ter ameaçado ou agredido alguém.

“Fui pego de surpresa pelo falta de profissionalismo e protocolo por um dos testadores, o que causou frustração, levando-me a usar alguns palavrões dos quais me arrependo”, disse Jones. “No entanto, quero enfatizar que em nenhum momento ameacei, fiquei na cara de alguém, levantei a voz para alguém ou me envolvi em qualquer forma de agressão”, disse. ele destacou.

A polícia atualizou o relatório

O Polícia de Albuquerque também emitiu um relatório atualizado, observando Jones’ versão dos acontecimentos. Jones afirmou que ficou incomodado com a visita antecipada e disse aos agentes para não mandarem pessoas para sua casa tão cedo. Ele negou ter feito qualquer ameaça de dano ou ter levado o telefone do agente, afirmando que o atendeu brevemente, pensando que era dele.

De acordo com o relato que o lutador deu à polícia, ele disse à testadora, “Diga a todos em quartel general não mandar pessoas para minha casa tão cedo porque poderia ser um ambiente perigoso”. Jones garantiu à polícia que ele quis dizer que poderia ser uma festa ou que várias pessoas poderiam estar lá.

Jones postou imagens de câmeras de segurança de sua casa para apoiar suas reivindicações e, no momento, não há acusações oficiais contra ele em Condado de Bernalillo, Novo México. O UFC reconheceu a situação, mas não fez mais comentários.