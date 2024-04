Jonathan Majors não recebe pena de prisão na sentença por caso de agressão

O ator foi ao tribunal na segunda-feira em Nova York com seu advogado e sua namorada, Meagan Bom , do lado dele. Ele parecia solene e sério e não parou para fazer perguntas. Um juiz o sentenciou a um programa de intervenção de um ano que será concluído em Los Angeles

Como parte de seu programa, ele terá que fazer 12 meses de aconselhamento… uma sessão por semana durante 52 semanas. O gabinete do promotor diz que se ele não cumprir as condições aqui estabelecidas, poderá enfrentar pena de prisão.

Imagens de vigilância daquela noite foi jogado no tribunal – e embora o que quer que tenha acontecido no carro nunca tenha sido visto… os jurados puderam ver o que aconteceu fora do veículo.

Majors foi vista tentando escapar de Jabbari… e a certa altura, colocou-a de volta no carro antes que ela a perseguisse pela rua. Ela finalmente encontrou um grupo de pessoas com quem saiu depois – algo que a equipe de Majors argumentou que provou que ela não foi ferida de forma alguma.

Para seu pato, Jonathan manteve sua inocência no mês passado, em uma entrevista à ABC News… a primeira desde o veredicto… embora ele tenha expressado arrependimento pela forma como lidou com as coisas com Jabbari.