Jontay Porter, do Raptors, banido da NBA por jogar

Jontay Porter acaba de ser banido da NBA para sempre… depois que dirigentes da liga dizem que o jogador do Toronto Raptors não apenas apostou na derrota de seu próprio time, mas também manipulou seu jogo para inclinar a balança a seu favor!

Adão Prata acaba de anunciar a punição histórica na quarta-feira … explicando que os investigadores da liga descobriram que, em março, Porter participou de um esquema de jogos de azar que questionou a integridade da competição da NBA.

Eles afirmam que o jovem de 24 anos deu informações confidenciais sobre sua saúde a pelo menos um apostador conhecido. Eles dizem que outro apostador que Porter sabia então fez uma aposta de US$ 80 mil que Porter “teria um desempenho inferior” na disputa do Raptors em 20 de março com o Sacramento Kings.

A liga disse que o apostador ganharia US$ 1,1 milhão se a aposta acertasse.

Dirigentes da NBA dizem que Porter desistiu da competição mais cedo – devido ao que ele alegou ser uma doença. Mas a liga disse que por causa da “atividade de apostas incomum”… a aposta foi “congelada” e “não paga”.

Além disso, Silver revelou que os investigadores da NBA descobriram que enquanto Porter jogava pelos Raptors e pela afiliada da G-League de janeiro a março, ele fez “pelo menos 13 apostas em jogos da NBA”.

Silver disse que Porter usou a conta de apostas online de um associado para fazer as apostas e obteve mais de US$ 20.000 em lucros.

“Nenhuma das apostas envolveu qualquer jogo em que Porter jogou”, afirmou a liga em comunicado. “Três das apostas eram apostas acumuladas em vários jogos que incluíam um jogo do Raptors, no qual Porter apostou que os Raptors perderiam. Todas as três apostas foram perdidas.”

Silver e a NBA disseram que estão em contato com os federais – e prometeram continuar a investigar Porter… e entregar quaisquer descobertas futuras.

“Não há nada mais importante do que proteger a integridade das competições da NBA para nossos fãs, nossos times e todos os associados ao nosso esporte”, disse Silver, “é por isso que as flagrantes violações de nossas regras de jogo por Jontay Porter estão sendo enfrentadas com a punição mais severa. .”