José ‘Shocker’ Jair deixa a prisão em Oaxaca: alega brutalidade policial e não é viciado em substâncias

TA controvérsia continua no caso de Jose Jairconhecido como Chocante no wrestling, que, após ser detido pelas autoridades, agora quer deixar tudo para trás quando finalmente sair da prisão em Oaxaca, no México.

Embora o lendário lutador sempre tenha dado o seu melhor pelo Luta livre fãs para curtir cada uma das funções em que participou, agora ele revelou sua situação atual, que revela que sofreu violência.

Ele também aproveitou a oportunidade para negar alegações de seu vício após deixar a cela onde estava, Chocante deixou claro o que realmente aconteceu.

“Muito calmo, depois do que aconteceu em Oaxaca, mas feliz”, Jair disse. “Mais uma vez começo a ser tocado por certas pessoas, certos indivíduos que interferem muito na minha vida privada e começam a me atacar com um tipo de terapia que não acredito ser a correta.

“Manipulando instituições, como a polícia municipal, me fazendo causar mais danos do que deveria e de jeito nenhum, tivemos que chegar às últimas consequências.

“Sim, foi um abuso. Eu tinha tudo contra a porta porque já estava com medo da forma como estava sendo oprimido e haverá mil versões dizendo: ‘Ninguém o oprimiu’.

“Sim, eles me dominaram. Sim, eles sabiam o que eu estava fazendo. Eles poderiam ter me vestido, mas bem, eles entraram, me forçaram, me machucaram, me tiraram, assim que me viram, foi assim que me tiraram. Eu não estava sob efeito de nada.”

Shocker nega ter vícios, apesar de até sua esposa ter divulgado isso. Ao mesmo tempo, é surpreendente que nas suas declarações, Chocante expressou que não tem vícios e os negou categoricamente, apesar do que sua esposa Gisela Dominguez disse.

“Não. Fiquei um dia e meio sem usar drogas, para surpresa deles.” Jair adicionado. “Eles até mobilizaram pessoas, não sei como fazem, mas tinha gente na rua falando: ‘Ele é viciado, é maluco, maldito alcoólatra’.

“Eles me fizeram chorar, o que eu fiz com essas pessoas? Eu me virava e via eles e dizia: ‘Calma, o que eu fiz com você?’”

Quem é Shocker, o chamado 1000% Guapo?

Chocante, também conhecido como Reitor da Universidade dos Bonitos, afastou-se gradativamente da Lucha Libre. Ele é lembrado pelas grandes batalhas que protagonizou contra os melhores do World Council of Wrestling (CMLL) e até criar seu personagem.

Isso começou quando, curiosamente, ele perdeu o rímel. Ele pensou que sua carreira terminaria quando ele perdesse o incógnito para Sr. Niebla.

Mas teve a ideia de reinventar o seu personagem como um homem vaidoso e orgulhoso do seu físico que as mulheres adoravam, mas que no final das funções vivia outra realidade e que foi descoberta graças às palavras que quis partilhar com seus fãs.

Entre as grandes rivalidades que Chocante ainda estão muito presentes com Pierroth, Atlântida, Parque Los Angeles, Dos Caras Jr. (mais tarde conhecido na WWE como Alberto do rio), Emílio Carlos, Mir. Névoa, Escorpião Jr.., Besta selvagem, O terrível, Vampiro Canadense, Casas Negras e muitos mais, durante sua passagem por empresas como CMLL, AAA, IWRG no México, bem como NJPW no Japão e TNA nos Estados Unidos.

Shocker foi Campeão Mundial da CMLL, NWA e Campen Mundial de Peso da CMLL, provando que foi um grande talento na história da Lucha Libre.