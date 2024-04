Josh Allen chama Stefon Diggs de “B ** ch Boy” antes de sua troca de texto vazado

Fvermes Notas de búfalo receptor amploStefon Diggs foi negociado com oHouston Texanos em 3 de abril de 2024. O pacote comercial enviado Escavaçõesuma escolha de 6ª rodada no Draft de 2024 da NFLe uma escolha de 5ª rodada em 2025 para o Texanosem troca de uma escolha de 2ª rodada em 2025. Esta mudança gerou especulação e debate generalizados, especialmente à luz da impressionante gestão de Diggs com os Bills, onde ele entregou consistentemente mais de 1.100 jardas por temporada e nunca marcou menos de oito touchdowns.

O cenário do comércio está agora sendo pintado de forma dramática após o vazamento de uma mensagem de texto ondeJosh Alleno quarterback estrela do Bills, referiu-se a Diggs como um “Vadia garoto.” Este comentário depreciativo lançou uma nova luz sobre as possíveis tensões entre os dois companheiros de equipe, o que pode ter contribuído para a decisão dos Bills de trocar Diggs.

A polêmica surgiu quando um popular torcedor do Bills WyattzWorld compartilhou uma captura de tela de uma troca de texto com Allen, onde a frustração do quarterback com Diggs tornou-se palpavelmente clara. A natureza do comentário de Allen levou a intensas discussões sobre a dinâmica dentro do vestiário dos Bills e se esse atrito era um problema. fator determinante por trás do comércio.

Os fatores por trás do comércio Bills-Texans

Stefon Diggs fala sobre o relacionamento de Josh Allen e o futuro de BillsCameron Wolfe/X

A saída de Diggs de Buffalo ocorre depois de uma série de desentendimentos públicos com Allen, mais notavelmente durante o Bills’ 27-10 perda para o Bengalas no Campeonato AFC de 2023. Diggs estava visivelmente chateado nos bastidores, discutindo com Allen por não ter sido alvo o suficiente durante o jogo. Este incidente, entre outros, foi citado como evidência de uma deterioração no relacionamento entre o jogador e o quarterback, o que em última análise pode ter forçado a mão dos Bills.

A organização Bills tem ainda não comentei oficialmente no texto vazado ou nas razões específicas por trás do comércio de Diggs. No entanto, fontes sugerem que a diretoria estava interessada em apaziguar Allen, que emergiu como uma figura-chave na estratégia e nos planos futuros da equipe.

Quanto ao Houston Texanos, eles estão, sem dúvida, ansiosos para integrar Diggs em seu ataque, esperando que seu histórico comprovado como um receptor dinâmico e produtivo ajude a elevar sua equipe. Enquanto isso, o Contas resta navegar pelas consequências desta negociação e do texto vazado, enquanto se preparam para a temporada de 2024 sem um de seus recebedores mais prolíficos.

