Josh Allen, traído por Bills: ele não sabia que eles venderiam Diggs

Tele Notas de búfalo surpreendeu os fãs ao trocar o Star Wide Receiver Stefon Diggs para o Houston Texanos para uma escolha de segunda rodada em 2025. O que é ainda mais surpreendente é que o quarterback da franquia Josh Allen supostamente descobriu sobre o comércio ao mesmo tempo que o público.

Esta falta de comunicação levanta questões sobre a relação entre Allen e Escavações, com especulações sugerindo que a tensão pode ter influenciado a decisão. Apesar de Escavações‘contribuições significativas ao longo de quatro anos, registrando estatísticas impressionantes e ajudando a impulsionar o ContasNo ataque, sua saída deixa uma lacuna notável no corpo receptor da equipe.

Stefon Diggs fala sobre o relacionamento de Josh Allen e o futuro de BillsCameron Wolfe/X

“#GM Brandon Beane do Bills disse que não informou Josh Allen que o Stefon Diggs o comércio estava acontecendo, então ele provavelmente acordou com a notícia esta manhã”, disse o repórter Ari Meirov escreveu em X.

“Mas Feijão disse que ele alertou Allen nesta entressafra que houve consultas para Escavaçõese algo pode acontecer.”

Diggs se despede

Com final apertado Dawson Knox e o novato Dalton Kincaid como alvos principais, os projetos de lei podem precisar reforçar suas opções de recebimento para apoiar Allen efetivamente.

“Não consigo expressar a quantidade de amor e respeito que tenho pela cidade de Búfalo“, Escavações escreveu no Instagram para se despedir de seu ex-time.

“Quatro dos melhores anos da minha vida, a cidade me recebeu de braços abertos. Sou eternamente grato a todos vocês e à organização @buffalobills!

“Algo especial foi construído ao longo desses anos com alguns homens muito especiais, que sempre terão um lugar no meu coração. Billsmafia, tantas ótimas lembranças criadas ao longo dos anos. Aqueles jogos foram uma loucura por sua causa. Infelizmente, coisas boas chegam ao fim até nos encontrarmos novamente.”

Enquanto o Contas com o objetivo de garantir uma vaga no Super Bowl, suas recentes derrotas nos playoffs para o Chefes destacam a importância de montar um elenco competitivo, indicando possíveis movimentos futuros para fortalecer seu arsenal ofensivo.