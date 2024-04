Josh Barnett argumenta que as regras do MMA precisam mudar: ‘O sistema é jogado’

Josh Barnett tem alguns problemas com o estado atual do MMA e algumas maneiras de resolver isso.

Uma conversa sempre presente no mundo do MMA é como o esporte pode melhorar? Com o UFC estabelecendo o padrão, outras promoções de MMA tentam responder a essa questão com seus próprios ajustes. Por exemplo, o ONE Championship permite joelhadas na cabeça dos adversários no chão e tenta não incentivar a redução de peso, enquanto o PFL tem um formato de temporada para a maioria das lutas e não permite cotoveladas. Mas Barnett – ex-campeão peso pesado do UFC e veterano do Pancrase, Pride e Strikeforce – acha que todos estão fazendo errado.

“A estrutura de regras do MMA precisa mudar porque já jogamos”, disse Barnett recentemente em A hora do MMA. “O sistema é manipulado. Cinco minutos foram descobertos, como trabalhar esses cinco minutos: permaneça principalmente como um kickboxer, só marque suas quedas quando for necessário. Se você conseguir aquela queda, você sabe que eles estão se levantando novamente, então não se trata nem mesmo de estabelecer qualquer controle no chão.

“Quando você olha mais para o trabalho de finalização, trata-se essencialmente de golpes de dormente, mata-leão… Mas a questão é que um, cinco minutos não é tempo suficiente para levantar e estabelecer nada, e a razão pela qual o dormente é o final você vê mais, tudo vem de alguém sendo atingido. Alguém fica atordoado, começa a tropeçar, você sobe nele, pega nas costas e sufoca. Ou você sobe por cima, cansa, começa a socar, ele vira, você sufoca. Não é derrubar, armar, pegar nas costas e só sufocar, limpar. Isso é muito raro hoje em dia.”

Claro, Barnett vem de uma experiência de luta livre. O ex-campeão mundial sem kimono da IBJJF ficou famoso por seu estilo de catch-wrestling no MMA, conquistando 19 das 35 vitórias de sua carreira por finalização. E para ele, a tendência recente do kickboxing está afastando o esporte de suas raízes. Ele aponta os recentes campeões do UFC Israel Adesanya e Alex Pereira como os arautos desse movimento.

“Você assiste a muitos eventos agora e é simplesmente, ah, isso é basicamente uma luta de kickboxing, isso é uma luta de kickboxing, isso é uma luta de kickboxing”, disse Barnett. “Eles são grandes lutadores, Adesanya e Pereira. Eles são ótimos lutadores. Mas assistindo a primeira e depois a segunda luta, as pessoas ficam tipo, ‘Essa é a maior luta de MMA!’ Eles não são lutadores de MMA. Eles fazem kickbox. Eles faziam kickboxing o tempo todo. Não vi nenhum trabalho de MMA.

“Não vi nada além da mesma coisa que fariam no Glória, mas com luvas menores. Por que não apenas lutar no Glory? Obviamente porque não há dinheiro suficiente, notoriedade, tanto faz. E eles conseguiram fazer com que seu estilo funcionasse bem para eles. Isso mostra como eles são atletas capazes e competentes, que bons treinadores eles têm. Eles são caras do jogo.”

Barnett deixou claro que não está implicando com Adesanya e Pereira, mas apenas que eles são sintomas de uma mudança geral no metagame do MMA. Em um mundo perfeito, Barnett gostaria de ver uma mudança de volta para uma época em que as artes marciais eram mais mistas, e ele tem algumas propostas de regras que acredita que criariam lutas mais completas.

“Eles são ótimos lutadores e seria difícil para qualquer um lidar com eles, mas acho que se os rounds fossem mais longos, as pessoas estariam começando a colocar mais ênfase no trabalho de quedas e no controle, e sendo muito pesadas nas trocações – não levantar as pessoas da mesma forma e ser realmente cruel ao agarrar cercas para se levantar ou impedir quedas, acho que eles não teriam tanto sucesso”, disse Barnett. “[Pereira and Adesanya] ainda estariam no topo da lista porque eles são muito difíceis, mas acho que você veria uma mudança diferente na estrutura dos lutadores do que há hoje. Acho que você precisa de mais tempo para fazer isso. Acho que pelo menos 10 minutos [for a round], e acho que colocar os joelhos na cabeça de um oponente no chão, pelo menos, o que ajudaria pessoas como Adesanya e Pereira, mas ajudaria os grapplers também. Isso ajuda a todos.

“E pontuação total de luta no estilo Pride. Faz muito mais sentido. Os caras que saem por aí dizem: ‘Preciso vencer um round e um round, e venci a luta. Contanto que eu não seja nocauteado ou algo parecido, eu venci a luta. 10-9, 10-9, estou fora daqui.’”

Essencialmente, Barnett defende um retorno ao conjunto de regras do Pride, onde competiu durante grande parte de sua carreira. Mas há uma coisa que o Pride não fez e que Barnett gostaria de ver implementado: remover completamente a redução de peso.

“A questão da redução de peso precisa ser completamente eliminada”, disse Barnett. “Precisa ser pesagem no mesmo dia. Foi jogado. Se eu quero ver pessoas com 170 libras lutando entre si com 190, então por que não faço isso com 190? É simplesmente inútil. E você veria que o CTE diminuiria sem redução de peso, as lesões diminuiriam. Você está retirando toda a água e já sabemos que não consegue recuperá-la no seu sistema. Há menos água em seu cérebro – isso é um fato científico, eles fizeram estudos – então você terá mais concussões e mais hematomas e potencial calcificação do cérebro por bater ainda mais forte, porque há nenhuma almofada lá em cima.

“Agora imagine que a água não está nas suas articulações e ligamentos como antes. Você vai ver mais lesões em termos de gente deslocando membros, rompendo ligamentos, porque todas as coisas que estão aí para a saúde da estrutura foram esgotadas então você pode fazer uma aula de peso e entrar lá e lutar com peso você não pesou.

Por mais interessantes que sejam as ideias de Barnett, a probabilidade de qualquer uma delas acontecer nos níveis mais altos do MMA em breve é ​​bastante pequena.

Ainda assim, é bom saber que “The Warmaster” está pensando em maneiras de melhorar as coisas.