Josh Barnett sobre as críticas de Ronda Rousey na WWE e a revelação da concussão: ‘Você tem que cuidar de si mesmo’

Josh Barnett acredita que Ronda Rousey esteve em uma situação difícil durante sua temporada na WWE.

Em outubro, Rousey deixou a WWE após duas passagens distintas pela promoção. Durante uma recente entrevista promovendo sua autobiografia, Rousey criticou a WWE, chamando-a de “um show de merda”. Ela notou sua história pessoal com concussões e como isso entrava em conflito com o relacionamento complicado da WWE com eles. Tamanho era o seu descontentamento com a WWE que Rousey disse que não tem intenção de voltar.

Falando com Ariel Helwani em A hora do MMA, Barnett, que esteve em ambos os lados da cerca como lutador e promotor, sugeriu que grande parte da animosidade poderia ser atribuída à rápida ascensão de Rousey e ao mau manejo da situação em ambos os lados.

“É pedir muito para alguém se tornar um lutador profissional e carregar – [to] fazer parte dos eventos principais e de tudo o que vem com isso”, disse Barnett. “Não se trata apenas de luta livre. É sobre toda a mídia e a imprensa e tudo mais. O mesmo acontece com as lutas no UFC. É um equilíbrio delicado, onde você pode facilmente levar alguém longe demais e que agora começa a não obter retornos positivos no longo prazo. Você também pode estressar as coisas a tal ponto que seu desempenho comece a diminuir.

“Cabe ao lutador ou lutador falar, mas claro, entendo que haja muita apreensão em fazer isso, no sentido de potencialmente incomodar quem está pagando seu salário. Eu também entendo isso. Não é algo fácil de fazer como lutador ou lutador, sob os auspícios contratados de qualquer uma dessas empresas. Mas você tem que cuidar de si mesmo. E, em última análise, acho que bons chefes entenderiam que se você abordar isso da maneira certa, você não está fazendo isso para tentar tornar tudo mais fácil para si mesmo, apenas por fazer, mas na verdade você está de acordo com o processo, e você está tentando dar o melhor que pode dar a alguém.

“No final do dia, você pode decidir. Se é você quem manda em tudo, OK, se vou usar essa pessoa, talvez haja um limite para o que posso fazer com ela neste momento. E isso é completamente aceitável. Você não deve esperar que todo mundo seja capaz de fazer as coisas no mais alto nível, e fazê-lo sempre, de novo, de novo e de novo. São poucos os rapazes e moças que conseguem viver de forma consistente naquele lugar. E há uma razão para isso. E às vezes aqueles que conseguem viver nesse nível mais alto são capazes de fazê-lo às custas de si mesmos, ao longo do tempo.

“Mas quando você está administrando, a menos que você esteja ciente disso, isso está fora de seu controle. Se eles são capazes de sempre ser a pessoa do evento principal e fazer tudo o que vem com isso, mesmo que estejam se esgotando, se você não consegue perceber, você está apenas seguindo o que eles dizem.

Barnett também observou que, dadas as circunstâncias, a carreira de Rousey na WWE provavelmente só iria para um lado: ela era simplesmente grande demais para ser paciente.

“Ela estava com calor no momento”, disse Barnett quando questionado se achava que Rousey estava apressada. “Foi um momento emocionante. Bang, levei um tiro no nariz. Ela fez a coisa certa, a melhor coisa que você poderia ter feito, porque, de repente, as pessoas estavam tipo, ‘Caramba, eu quero o que quer que seja. Isso está me envolvendo de uma maneira que nunca havia acontecido antes com essa pessoa. Tudo bem, me inscreva. Coloque-me na fila para isso. E quando os fãs falam assim, é difícil, como promotor. Temos que entregar de alguma forma que os mantenha satisfeitos.”

Embora a maior parte das críticas de Rousey tenha sido reservada à WWE, sua corrida no MMA também não foi perfeita. Ela revelou recentemente que sua aposentadoria do MMA se deveu em grande parte às repetidas concussões e à desilusão com os fãs e a mídia após a derrota.

Embora Barnett simpatize com o que aconteceu com Rousey, ele também observa que tudo isso faz parte da experiência maior dos esportes de combate.

“É uma pena que ela tenha tido experiências tão negativas, porque, no final, acho que o aspecto futuro foi positivo”, disse Barnett. “Embora eu tenha certeza de que é uma pena para ela ver isso, e talvez até ouvir, fazer de Holly Holm uma estrela ainda foi, no geral, no grande esquema do MMA, uma coisa positiva. Não estou dizendo que foi bom ela ter nocauteado ou algo assim, é apenas parte de ser uma lutadora profissional.

“Dizem que se você vai correr em carros e está pensando ou preocupado em bater, não fique atrás do volante. Não entre no ringue, não se preocupe em perder, não se preocupe em ser nocauteado, não se preocupe em ser finalizado. Você simplesmente vai lá e coloca sua fé no que fez, em quem você é e no que pode fazer. É exatamente com isso que você vai. E alguns dias não será o seu dia. Poderia até ser uma vitória, mas uma atuação ruim. Mas ei cara, é isso. Você terá mais. Você terá mais dias e mais tempo para sair e fazer o que quer, se fizer certo.

“São riscos altos, coisas de alta pressão, e quando você chega ao ponto em que ela estava no auge, as pessoas querem tirar o máximo proveito possível, e isso pode ser uma situação delicada.”