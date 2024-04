Julgamento de tentativa de assassinato de Cain Velasquez deve começar em setembro

O ex-campeão peso pesado do UFC Cain Velasquez deve ir a tribunal com seu julgamento por tentativa de homicídio em 9 de setembro no condado de Santa Clara, Califórnia.

A data do julgamento foi marcada na quarta-feira pela juíza Elizabeth Peterson, com Velasquez comparecer ao tribunal ao lado de sua advogada Renee Hessling.

Na última audiência, Hessling solicitou outra prorrogação, mas o promotor Aaron French, que representou o gabinete do procurador distrital, argumentou contra outro adiamento, reclamando que o julgamento já havia sido adiado várias vezes. A continuação do julgamento foi concedida em fevereiro devido a pedidos de intimação que a defesa ainda aguardava receber, incluindo registros do UFC.

Hessling afirmou na quarta-feira que as provas da intimação obtidas ainda estavam incompletas e ela precisava de mais tempo antes que a data do julgamento fosse marcada.

No final, Peterson apoiou a acusação para marcar a data do julgamento para setembro. Velasquez enfrenta uma série de acusações relacionadas à sua prisão em março de 2022.

Velásquez, 41 anos, foi preso após supostamente iniciar uma perseguição em alta velocidade perseguindo um carro que continha Harry Goularte, um homem acusado de abusar sexualmente de seu filho em uma creche de propriedade da mãe de Goularte. Velasquez supostamente disparou vários tiros de arma de fogo contra o veículo, e o padrasto de Goularte, Paul Bender, foi atingido por uma bala, mas como resultado sofreu ferimentos sem risco de vida.

Goularte, que foi libertado sob fiança contra a recomendação da promotoria antes da suposta perseguição de carro, enfrenta acusações separadas, incluindo uma acusação de atos obscenos com uma criança, mas a data do seu julgamento ainda não foi definida.

A próxima data importante no caso de Velasquez será em 26 de junho para uma audiência de preparação para o julgamento, com moções que deverão ser apresentadas até 12 de agosto e concluídas até 26 de agosto. .4, com o julgamento previsto para começar em 9 de setembro.

Durante a audiência anterior, em fevereiro, French afirmou que se opunha a novos atrasos na definição da data do julgamento, mas estavam em curso conversas entre a acusação e a defesa sobre uma potencial resolução que poderia incluir um acordo judicial. Neste ponto, nenhum acordo judicial foi alcançado, então agora a data do julgamento foi marcada para setembro.

Velásquez enfrenta uma série de acusações, incluindo tentativa de homicídio, que acarreta uma pena mínima de 20 anos ou até prisão perpétua se for condenado.

Velasquez se declarou inocente de todas as acusações.