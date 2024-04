Julio Cesar Chavez dá as boas-vindas a Shocker em sua clínica e lhe dá conselhos encorajadores

Jose ‘Shocker’ Jair teve alguns problemas nos últimos dias após sua prisão em Oaxaca, após ser acusado de perturbar a paz em um hotel.

Após sua prisão, o lutador disse que a polícia abusou de seu poder durante sua prisão e o fez chorar, além de humilhá-lo publicamente.

Julio Cesar Chavez fala sobre a luta dolorosa do filho contra o vício em drogasTikTok

Embora no início o “1000% Guapo” negasse sofrer de dependência, sua esposa afirmou que ele tem um problema.

“Não. Fiquei um dia e meio sem usar drogas, para surpresa deles.” Jair adicionado. “Eles até mobilizaram pessoas, não sei como fazem, mas tinha gente na rua falando: ‘Ele é viciado, é maluco, maldito alcoólatra’.

“Eles me fizeram chorar, o que eu fiz com essas pessoas? Eu me virava e via eles e dizia: ‘Calma, o que eu fiz com você?’”

JC Chávez se oferece para ajudar Shocker

Como resultado Júlio César Chávez pisou, ao oferecer sua ajuda ao Shocker para tratar seu problema de dependência em sua clínica.

O lutador aceitou o apoio e já entrou com o ex-boxeador, onde as duas figuras públicas já conversaram.

“Há boas notícias nisso Shocker já está na clínica Baja del Sol. Demos-lhe a ajuda, já falei com ele e ele vai dar tudo de si, por todos aqueles que estavam preocupados”, partilhou ‘El Csar del Boxeo’ num vídeo.