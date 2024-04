Julio Urias acusado de 5 contravenções por suposto incidente de DV com a esposa

Júlio Urias foi alvo de diversas acusações criminais por acusações de que agrediu sua esposa durante uma partida de futebol no ano passado… TMZ Esportes aprendeu.

Um porta-voz do gabinete do procurador da cidade de Los Angeles nos disse… os promotores atacaram formalmente Urias com cinco contravenções na segunda-feira.

A ex-estrela dos Dodgers enfrenta uma acusação de agressão conjugal, duas acusações de agressão doméstica envolvendo um relacionamento de namoro, uma acusação de cárcere privado e uma acusação de agressão. Sua acusação está marcada para o início de maio.

Urias foi o primeiro acusado de agredir a esposa dele Margarida, é setembro. 3 de janeiro de 2023… enquanto a dupla estava no BMO Stadium em Los Angeles para o LAFC vs. Jogo de futebol do Inter Miami.

Fontes policiais nos disseram que Urias e Daisy brigaram depois que o arremessador tirou fotos no evento com fãs do sexo feminino. A certa altura da discussão, nossas fontes afirmam que Urias agrediu-a fisicamente… supostamente colocando o braço em volta dela, batendo-a contra uma cerca e puxando-lhe o cabelo.

Os policiais dizem que foram informados de que Urias então atacou ela.

Como informamos anteriormente, Urias foi preso no local por causa das acusações… e autuado por crime de violência doméstica. Ele pagou fiança de US$ 50 mil.

O promotor distrital de Los Angeles rejeitou o caso em janeiro, concluir que o incidente não justificava uma acusação criminal. Mas, com base na apresentação de segunda-feira, o procurador da cidade acredita claramente que as acusações de contravenção eram justificadas.

Urias – que agora é um agente livre – não lançou desde o suposto incidente. O jogador de 27 anos ainda está em licença administrativa da MLB.