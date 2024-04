Tele Chefes de Kansas City busca por um receptor amplo dinâmico pode ter encontrado sua resposta em Xavier Digno. Desde a partida de Monte Tyreekfãs e analistas examinaram minuciosamente o Chefes recebendo corpo, sugerindo que o quarterback estrela Patrick Mahomes carecia de apoio adequado.

Com a adição de Valiosojuntamente com a recente aquisição comercial Marquesa ‘Hollywood’ Marromo Chefes parecem preparados para resolver esta questão e reforçar o seu poder de fogo ofensivo.

Chris Broussardum NFL analista, expressou otimismo sobre Digno potencial em Cidade de Kansasdestacando particularmente o impacto de jogar ao lado Mahomes. Broussard acredita que Mahomes’ habilidades excepcionais irão elevar o desempenho de Worthy e potencialmente transformá-lo em uma estrela da liga.

Apesar de algum ceticismo de outros analistas em relação Digno capacidade de se abrir, há um consenso de que Mahomes’ a parceria com o novato pode levar a um sucesso significativo.

Digno deve mostrar suas habilidades

Mahomes ele mesmo expressou entusiasmo sobre Digno chegada, indicando sua confiança nas habilidades do jovem recebedor. Até a sensação pop TTaylor Swift gostei do Chefes anúncio de Digno rascunho no Instagram, sinalizando ampla expectativa por seu desempenho.

No entanto, algumas preocupações foram levantadas sobre Digno tamanho, já que ele mede 5’11 “e 165 libras, o que é considerado pequeno por NFL padrões. Apesar disso, Chefes treinador principal Andy Reid defendeu a escolha, enfatizando Digno velocidade, QI de futebol e resistência como atributos-chave que beneficiarão o time.

O desempenho impressionante de Worthy no Combinação da NFLonde registrou um incrível tempo de corrida de 40 jardas de 4,21 segundos, alimentou ainda mais o entusiasmo sobre seu impacto potencial.

Digno e Marrom têm características semelhantes

Com Valioso e Marrom agora parte do Chefes corpo de recepção, a equipe está otimista quanto à sua capacidade de atender às necessidades de recepção e aprimorar suas capacidades ofensivas.

Reid comparado digno a Marrom, que tem um tempo de corrida de 40 jardas de 4,27 segundos, destacando a velocidade excepcional e as habilidades de criação de jogo de ambos os jogadores. À medida que a temporada regular se aproxima, todos os olhos estarão voltados para Worthy para ver se ele consegue cumprir as altas expectativas estabelecidas para ele em Cidade de Kansas.