Justin Bieber compra mansão de US$ 16,6 milhões em meio a rumores de separação de Hailey

Justin Bieber supostamente estabeleceu um legal US$ 16,6 milhões para uma luxuosa mansão na luxuosa La Quinta, Califórnia. Esta aquisição ocorre em meio a rumores de uma rixa entre ele e sua esposa, Hailey Bieber. A cantora de “Baby”, de 30 anos, escolheu um lugar exclusivo dentro do condomínio fechado do O Clube Madisontornando-o a última celebridade a ingressar no bairro chique.

Os novos vizinhos de Justin incluem ninguém menos que a realeza dos reality shows Kris Jenner e Kylie Jenner, com a casa de US$ 12 milhões de Kris bem ao lado e a residência de US$ 3 milhões de Kylie a apenas algumas casas de distância. Este bairro não é estranho a moradores de destaque, contando entre eles CEO da Apple, Tim Cooksensação de cantar Adeleirmã Kardashian Kourtneye magnata da música Patinete Marrom.

Sean Diddy Combs se gaba de ter passado 48 horas com o jovem Justin Bieber

A propriedade possui sete quartos e nove banheiros espalhados por quase 10.000 pés quadrados de espaço de vida luxuoso. Para entusiastas de atividades ao ar livre e artistas, a mansão não decepciona, com uma enorme piscina infinita, uma quadra esportiva, uma aconchegante fogueira no quintal e uma pousada independente. Os entusiastas de automóveis irão apreciar a garagem para quatro carros e duas quadras de automóveis, que oferecem amplo estacionamento para mais de uma dúzia de veículos. A mansão, protegida por portões e cercada por ciprestes italianos maduros, promete privacidade e exclusividade incomparáveis.

Justino supostamente comprou esta maravilha arquitetônica de Alon Abady um investidor baseado em Beverly Hills que originalmente adquiriu a propriedade por US$ 6,3 milhões em 2019 antes de dar-lhe uma cara moderna. Os Biebers também possuem um US$ 25,8 milhões mansão em Beverly Park, Los Angeles, indicando seu gosto pelas coisas boas da vida.

Rumores e especulações sobre o relacionamento de Justin e Haley Biebers

O burburinho ao redor Compra de Justin foi alimentado por suas recentes aparições frequentes em La Quinta, ausente Hailey, gerando especulações entre os fãs sobre uma potencial discórdia conjugal. Apesar de terem sido vistos juntos em janeiro, as saídas solo de Justin, incluindo uma visita a O ninho boate no Dia dos Namorados e avistamento de fã em Coachela em março, apenas colocaram lenha na fogueira.

Nas redes sociais, a especulação corre solta, com os fãs ponderando sobre o estado da união dos Biebers. Para aumentar a intriga, o pai de Hailey, Stephen Baldwinrecentemente pediu orações pelo casal, o que levou Hailey a abordar e descartar os rumores de separação no Instagram.

Enquanto os Biebers enfrentam especulações públicas, suas mudanças imobiliárias continuam a cativar a imaginação. Quer a nova mansão de Justin em La Quinta seja um apartamento de solteiro, um retiro ou simplesmente mais uma joia em sua coroa imobiliária, está claro que as escolhas de estilo de vida do casal permanecem tão examinadas como sempre. Por enquanto, fãs e curiosos só podem assistir e se perguntar o que o futuro reserva para um dos casais mais assistidos do entretenimento.