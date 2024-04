Justin Bieber e Jaden Smith Bro no Coachella, compartilham beijo

Justin Bieber e Jaden Smith ainda são amigos depois de todos esses anos… com Jaden dando um grande abraço em Justin e recebendo um beijo em troca durante o Coachella.

As duas estrelas da música se encontraram no sábado, durante o movimentado primeiro fim de semana do festival de música… e JS decidiu surpreender seu melhor irmão, abraçando-o por trás.