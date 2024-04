Justin Bieber faz rara aparição no palco com Coachella Cameo

Reproduzir conteúdo de vídeo



Justin Bieberestá dando a seus fãs o que eles querem – mesmo que apenas por um breve momento… quando ele voltou ao palco para se apresentar ao vivo, juntando-se Tempos para seu set Coachella.

JB subiu ao palco com WizKids Domingo à noite no festival de música da Califórnia, apresentando seu hit “Essence” para o público animado. Confira… o público enlouquece quando Justin aparece no palco com um moletom preto, calça cargo e um boné de beisebol.

A participação especial de Justin foi uma surpresa bem-vinda… já que o cantor tem se mantido discreto após sua Diagnóstico da Síndrome de Ramsay Hunt.

Lembre-se, Justin foi diagnosticado com o raro distúrbio neurológico em junho de 2022, levando ao cancelamento de sua turnê “Justice”.



10/06/22 Instagram/@justinbieber

Ainda assim, Justin se destacou um pouco mais nos últimos meses… com o cantor até apresentando um set surpresa de 6 músicas no NHL All-Star Weekend em Toronto em fevereiro.

Muitos pensaram que a aparição de Justin no evento de hóquei significava que ele se juntaria Usher para o show do intervalo do Super Bowl, mas acabou recusando o convite.



01/02/24

Como Lil Jon disse anteriormente ao TMZ … o show do SB Halftime foi demais para Justin se comprometer a fazer. Justin torceu por Usher nas arquibancadas, no entanto, comparecendo ao Super Bowl com sua esposa, Hailey Bieber.

No entanto, Justin tem uma longa história de fazer participações especiais no Coachella. Justin não só passou por aqui Daniel Césardo Coachella definido em 2022 para apresentar “Peaches”, mas ele também se juntou Ariana Grande em 2019 para seu set Coachella.



Instagram / @daydayred_

Justin também foi visto aproveitando o festival no início do fim de semana, abraçando-o no sábado com seu amigo de longa data. Jaden Smith.

Justin não foi a única surpresa da lista A durante o fim de semana do Coachella… como Will Smith bebido J Balvin sobre Olívia Rodrigo parado por Gwen Stefanié isso, Billie Eilish subir ao palco com Lana Del Rey dar Kesha foi convidado por Renée Rapp para cantar uma música.



