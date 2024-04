Justin Gaethje: Serão ‘seis meses, pelo menos, antes que eu volte a atirar’ após a derrota no UFC 300

Justin Gaethje planeja voltar ao octógono, mas não vai apressar as coisas.

Gaethje estava no lado errado de um nocaute brutal no último segundo contra Max Holloway na luta pelo título do BMF no UFC 300 no início deste mês. “The Highlight” também quebrou o nariz no início da luta e recebeu mais de 180 golpes significativos – 62 deles na cabeça – no esforço perdedor. Quando questionado sobre o retorno ao UFC, o ex-campeão interino dos leves não soube responder, mas sabe que passará a maior parte do resto de 2024 longe do contato na academia antes de começar a planejar seu próximo movimento.

“Metaforicamente, posso estar pronto amanhã, mas fisicamente quero me cuidar”, disse Gaethje ao MMA Hangout. “Eu realmente acho que as concussões repetidas, eu indo dormir assim, recebendo aquela injeção, seria uma tolice voltar a treinar a qualquer momento antes de 180 dias.

“Eu poderia fazer cardio, posso ficar em forma, é isso que quero tentar fazer – especialmente [with] quanto mais velho fico, mais difícil é voltar à melhor forma da minha vida, por isso quero continuar ativo. Obviamente o contato físico vai ficar limitado por um bom tempo, só porque quero me preservar. … Acho que seis meses, pelo menos, antes de voltar a tirar fotos. Mas isso não quer dizer que não estarei treinando o tempo todo.”

Gaethje, aos olhos da maioria das pessoas, era o candidato número 1 ao título dos leves de Islam Makhachev antes de colocar seu título BMF em jogo contra Holloway no card histórico. Com a divisão mais competitiva do esporte cada vez mais aprofundada, Gaethje pode ter muito trabalho a fazer para voltar à discussão do campeonato.

Porém, se Dustin Poirier conseguir uma grande reviravolta contra Makhachev na luta principal do UFC 302, em 1º de junho, talvez Gaethje possa conseguir um terceiro encontro com Poirier para resolver o empate de duas lutas. Mas, novamente, o MMA é o Velho Oeste e muita coisa pode mudar com o tempo.

“É um jogo maluco”, disse Gaethje. “Vamos ver como esse Dustin [and] A luta de Makhachev continua. Jogo maluco.”