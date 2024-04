Kamaru Usman imitou Georges St-Pierre no campo de luta de Johny Hendricks: ‘Eu estava fazendo Georges melhor do que Georges’

Kamaru Usman nunca teve a chance de lutar contra Georges St-Pierre, mas por algumas semanas, pelo menos, ele se tornou ele.

Em um episódio recente de seu Libra 4 libras podcast, Usman revelou a St-Pierre que ele era o principal parceiro de treino de Johny Hendricks antes do encontro épico de Hendricks com St-Pierre no UFC 167 em novembro de 2013. Na época, Hendricks estava em uma maré de sorte e buscava acabar com St. -A série de oito defesas consecutivas de título de Pierre, então Usman – então apenas começando sua carreira de lutador profissional – foi contratado para imitar St-Pierre.

Usman teve sua própria corrida memorável no topo da divisão dos meio-médios, mas naquela época seu principal objetivo era trabalhar com Hendricks para destronar “GSP”.

“Na verdade, estudei muito você antes mesmo de estar, eu acho, no UFC”, disse Usman a St-Pierre. “Eu estudei você porque quando você lutou – não sei se te contei isso – quando você lutou com o Johny Hendricks, eu fui contratado, fui o principal sparring dele em determinado momento. Fui trazido para imitar você. Então, observei muito você indo ajudar Johny Hendricks. … eu tive que me comprometer.

“Achei que estava fazendo Georges melhor do que Georges. Estou dando o chute baixo do Superman, estou jogando todas essas coisas fora. Estou atirando nele, estou tentando derrubá-lo, porque sabia que você tentaria derrubá-lo. Não importava quais fossem suas credenciais, Johny Hendricks é um [wrestling] campeão, mas eu sabia que você tentaria derrubá-lo. Então, eu estive estudando você por um tempo.”

As contribuições de Usman foram recompensadas quando Hendricks deu a St-Pierre uma das lutas mais difíceis de sua carreira. St-Pierre derrotou Hendricks por decisão dividida, mas o julgamento dessa disputa ainda é contestado por fãs e críticos até hoje. Após essa disputa, St-Pierre se afastou das competições, enquanto nos anos seguintes Hendricks e Usman se tornaram campeões do UFC.

Muito tem sido feito comparando os elogios impressionantes de Usman aos de St-Pierre, com St-Pierre possuindo o recorde consecutivo de defesas de título dos meio-médios do UFC, com nove, e Usman possuindo o recorde de vitórias consecutivas em 170 libras, com 15 vitórias consecutivas de 2015-22.

Usman elogiou muito seu companheiro meio-médio, apontando especificamente para a semelhança em seu ritual pré-luta, que envolvia isolar-se antes da luta para focar na preparação mental.

“É tão surreal que você diga isso porque nunca ouvi você dizer isso, mas eu penso – e não fui ensinado essas coisas – eu faço quase o mesmo”, disse Usman depois de ouvir St-Pierre falar sobre seu processo antes de lutar. “Infelizmente perdi a luta, Edwards, a segunda luta, porque aquela luta me deu muito estresse. Mas eu estava no banheiro, no espelho e andando de um lado para outro. Estou me olhando no espelho porque eu olho e me coloco no cenário, e estou falando sozinho, mas antes mesmo disso eu faço isso no meu confronto.

“É por isso que a maioria das pessoas, quando te trazem de volta, porque a maioria de nós foi o evento principal das últimas lutas, eu fico sentado aí, agachado, falando na minha cabeça. Eles não me ouvem, mas estou falando mentalmente e falando com o cara na minha cabeça, e então recuamos e é hora de ir. Mas é um processo mental e estou nesse processo o tempo todo e acho que muito disso tem a ver com preparação. Vem dos preparativos.