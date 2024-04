Kamilla Cardoso, a garota ‘má’ que frustrou Angel Reese e também quer acabar com o sonho de Caitlin Clark

Hseu cabelo crespo tingido de marrom combinando Carolina do Sulgranada, Kamilla Cardoso era impossível não perceber enquanto ela estava perto do meio da quadra Casa de campo de hipoteca de foguete na sexta-feira à noite.

Com 1,80 metro, não é como se ela se misturasse.

Torcedor da Carolina do Sul digita abertamente textos racistas sobre o companheiro de equipe de Angel Reese, Flau’jae Johnson

O centro das atenções. Em alguns círculos, a garota má.

Faltando poucos minutos para o jogo mais importante da temporada, Cardoso não demonstrou nervosismo no Últimos quatro estágio. Ela conquistou isso dançando, exibindo habilidades de drible no futebol desenvolvidas em sua terra natal Brasil e então tentou várias vezes arremessar a bola do placar gigante pendurado a 30 metros acima de sua cabeça.

Cardoso sendo Cardoso.

“Ela é simplesmente boba”, disse o companheiro de equipe Ashlyn Watkins“e ela está sempre fazendo coisas malucas como essa sem motivo.”

Talvez incompreendida por adversários e forasteiros, Cardoso, que deixou a família para trás em 2016, com apenas 15 anos, para perseguir o sonho de jogar basquete de alto nível nos EUA, é a principal razão pela qual os invictos Gamecocks (37-0) são os favoritos para vencer o campeonato. segundo título nacional em três anos no domingo, quando enfrentarem Iowa e superstar Caitlin Clark.

Os Hawkeyes não têm ninguém que se compare fisicamente a Cardoso

Ninguém faz.

Na primeira semifinal de sexta-feira, Cardoso destruiu quase sozinho o estado da Carolina do Norte ao marcar 22 pontos em 23 minutos, recuperando-se de uma lesão na perna direita enquanto o Galos de guerra avançou com uma vitória por 78-59 para marcar uma revanche contra Iowa.

Ela marcou os primeiros 12 pontos da Carolina do Sul no segundo quarto e fez mais seis no ataque de 29-6 dos Gamecocks no terceiro.

Foi o tipo de atuação que os Gamecocks sempre desejaram e nem sempre obtiveram de Cardoso, que está faltando ao último ano de faculdade pela WNBA.

Quando Cardoso é imparável, o melhor time da América também o é.

“Isso nos torna um time muito melhor”, disse o guarda do Gamecocks, Raven Johnson. “Quando podemos jogar com ela, os guardas ficam melhores. Basta olhar para ela, ela tem 6-7. Não há realmente ninguém lá fora como ela. Ela é realmente uma chave para este time e quando ela traz seu jogo ‘A’ todos dia, não vejo ninguém que vá impedi-la.”

Cardoso não estava disponível para entrevistas no sábado. Um porta-voz da equipe disse que ela estava recebendo tratamento médico durante as sessões de divulgação da mídia.

Mas Cardoso, que fez 14 pontos e 14 rebotes na derrota da Final Four do ano passado para Iowa, não pareceu se incomodar com a perna durante um treino aberto que atraiu milhares de fãs. Ela se movia com facilidade e geralmente com um sorriso enquanto os Gamecocks realizavam os treinos.

Houve altos e baixos durante toda a temporada para Cardoso

Com os Gamecocks em perigo de perder para Tenessi no Torneio da Conferência Sudeste, ela acertou a primeira cesta de 3 pontos de sua carreira – apenas sua segunda tentativa depois de uma derrota para Syracuse em 2020 – na campainha para vencer o Senhora Vols.

No dia seguinte, Cardoso chamou a atenção pelos motivos errados.

Com as tensões latentes durante um confronto acalorado contra a LSU, a estrela dos Tigers Anjo Reese foi flagrado na TV puxando o cabelo de Cardoso, provocando algumas quedas entre as estrelas. Momentos depois, a LSU Flau’jae Johnson empurrou Watkins e Cardoso voou para o lado de seu companheiro, empurrando Johnson para o chão.

Ambos os bancos ficaram vazios, o basquete feminino ficou manchado e Treinador da Carolina do Sul, Dawn Staley pediu desculpa. Cardoso fez o mesmo, mas foi suspensa para o jogo da primeira rodada do Torneio da NCAA contra presbiteriano.

O incidente não ajudou a imagem de Cardoso, que seus companheiros consideram injusta.

“Ela é apenas algo diferente”, guarda Salão Bree disse. “Acho uma pena que a mídia tenha dito que ela é uma pessoa má. Ela não é. Ela é uma linda guerreira brasileira. Ela é tão doce, sempre sorridente, sempre feliz por todos nós.

“Ela é super engraçada e simplesmente uma pessoa alegre e alegre.”

Demorou para Cardoso se enquadrar nos Gamecocks.

Ela sabia apenas três palavras em inglês – “hi”, “yes” e “bye” – quando deixou o Brasil, há oito anos. Embora ela tenha ficado mais confortável nos anos posteriores, houve momentos estranhos quando ela chegou ao campus em 2021, enquanto tentava aprender sobre seus companheiros de equipe e vice-versa.

“Lembro-me dela não saber inglês”, Johnson disse. “Ela estava olhando para nós como se fôssemos estranhos. Eu pensei ‘Por que ela está olhando para nós desse jeito?’ Com o passar dos anos, ela começou a aprender inglês e melhorou.”

E à medida que a lacuna linguística foi superada, a personalidade de Cardoso mudou – de ranzinza para doce.

“Ela era tão má quando chegou aqui”, disse Johnson. “Ela foi tão má conosco. Ela se desenvolveu com o tempo.”

O jogo dela também. Cardoso nem sempre abraçou a ideia de ser a protagonista dos Gamecocks, embora seja a líder do time em pontuação e rebotes. Sua média de pontuação durante o torneio é de 17,0 pontos por jogo, superior à média da temporada de 14,3.

“A presença dela lá dentro fez muito por nós”, disse a guarda Te-Hina Paopao. “Ver o crescimento dela ao longo da temporada foi muito divertido de assistir e experimentar com ela. Chegando ao verão, ela não estava realmente procurando dominar como está agora.

“É um espetáculo maravilhoso de se ver. Estou muito animado com a jornada dela. Temos mais uma. Sei que ela vai dominar (domingo).”