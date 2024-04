Kamilla Cardoso elogiada por ajudar a Carolina do Sul a chegar à final com exibição dominante contra o NC State

Tele Seleção feminina de basquete da Carolina do Sul continuaram sua notável temporada invicta com uma vitória impressionante sobre o NC State no Últimos quatrolevando-os à beira do título nacional.

Liderado por jogador de destaque Kamilla Cardosoque registrou 22 pontos e 11 rebotes, os Gamecocks demonstraram seu domínio na vitória por 78-59.

Vídeo da controvérsia do hino nacional de Iowa-LSU na quadra: apenas um time homenageou a América

Desempenho excepcional de Cardoso ao longo da temporada foi fundamental para o sucesso da Carolina do Sul, com sua presença dominante na quadra tornando-a uma força formidável.

“Sinto que quando estou sentindo isso, ninguém pode me impedir” Cardoso disse.

“Foi incrível, senti que eles precisavam de mim e eu deles, então eu só queria estar lá. Então, eu só queria ir lá e continuar jogando.”

Aclamada por seus companheiros de equipe

Seus companheiros de equipe, incluindo Bree Hall e Tessa Johnsonexpressou admiração por seu impacto, reconhecendo sua capacidade de perturbar as defesas adversárias e criar oportunidades para seus colegas jogadores.

“Foi incrível, ela tocou muito bem esta noite.” Salão Bree observado.

“Ela fez um trabalho incrível finalizando na cesta e fazendo todos os tipos de movimentos, eu fico tipo ‘droga’ porque deve ser difícil marcá-la, eu definitivamente não poderia, então.”

Com apenas um jogo separando-os de uma temporada perfeita a Carolina do Sul enfrenta um adversário formidável na disputa pelo título nacional: o Iowa Hawkeyes liderado pela destacada Caitlin Clark.

A emocionante vitória de Iowa sobre UConn prepara o cenário para um confronto intenso, com ambas as equipes disputando o prêmio final do basquete universitário.

O tão aguardado jogo do campeonato está agendado para domingo às 15h ET, com transmissão na ABC. A Carolina do Sul entra como time favorito, mas enfrentará um duro desafio de Iowa.