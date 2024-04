Kamilla Cardoso manda mensagem para Caitlin Clark após se juntar a Angel Reese

EUum momento que ressoou entre os fãs de basquete em todo o país, ex-rivais universitários Kamilla Cardoso e Anjo Reese se encontraram no mesmo time depois de serem convocados pelo Céu de Chicago no Rascunho WNBA 2024. Os dois jogadores de destaque, conhecidos por seu domínio na quadra, compartilharam um momento poderoso capturado em um tweet, enviando ondas de expectativa por toda a comunidade do basquete.

O tweet, acompanhado por um vídeo capturando a emoção crua da noite do draft, mostrou a alegria de Cardoso enquanto ela processava sua seleção como a terceira escolha geral, seguida de perto por Reese na sétima posição. No vídeo, Cardoso exclama: “Ninguém vai conseguir rebotes sobre nós”, resumindo a forte determinação e confiança que ambos os jogadores trazem para o jogo.

Cardoso e Reese já foram os rivais mais ferozes

O projecto marcou o culminar de uma jornada notável para Cardoso e Reese, que já havia se enfrentado como rivais no palco universitário. Cardoso, conhecida por sua presença formidável na pintura e habilidade no bloqueio de chutes, deixou sua marca durante sua passagem pela Carolina do Sul, culminando com a vitória no campeonato nacional. Reese, uma força a ser reconhecida em LSUmostrou seu conjunto versátil de habilidades e tenacidade, ganhando elogios por suas atuações ao longo de sua carreira universitária.

Jogo sujo de Angel Reese com Kamilla Cardoso que acabou levando à luta LSU-Carolina do Sul

Sua transição para a categoria profissional anuncia um novo capítulo em sua jornada no basquete, que os vê unindo forças para reforçar a escalação do Chicago Sky. Com a presença imponente de Cardoso no poste e a habilidade dinâmica de jogo de Reese, o Sky está pronto para fazer barulho na próxima temporada da WNBA.

A captura do tweet CardosoA declaração serve como um grito de guerra para torcedores e adversários, sinalizando a chegada de uma dupla formidável na quadra de ataque, pronta para deixar sua marca na liga. Ao embarcarem juntos neste novo capítulo, Cardoso e Reese estão preparados para causar um impacto imediato e cumprir a sua promessa de domínio nos conselhos de administração do Chicago Sky.