Kamilla Cardoso teve motivação extra que lhe deu forças para derrotar Caitlin Clark

Carolina do Sulcentro estelar Kamilla Cardoso passou os últimos oito anos perseguindo seus sonhos no basquete nos Estados Unidos, longe de sua família no Brasil. No entanto, numa reviravolta emocionante, Cardoso recentemente desfrutou de um tão esperado reencontro com seus entes queridos, marcando um momento marcante em sua jornada no basquete universitário.

Natural de Montes Claros, Brasil, Cardoso conquistou uma presença formidável na quadra, ganhando elogios e reconhecimento por seu talento excepcional. Apesar da distância física que a separa de sua família, Cardosoa dedicação de ela ao seu esporte permaneceu inabalável.

De acordo com relatórios de Greenville Online e Fox News, CardosoA família nunca a tinha visto jogar basquete universitário até março de 2024, quando compareceram ao jogo do último dia. Este reencontro tão esperado foi um momento comovente para Cardoso e seus entes queridos, que a apoiaram de longe ao longo de sua carreira universitária.

CardosoA jornada de Bianca para o estrelato no basquete começou quando ela se mudou para os Estados Unidos aos 15 anos para estudar na Hamilton Heights Christian Academy em Chattanooga, Tennessee. Apesar de enfrentar desafios iniciais como saudades de casa e barreira linguística, Cardoso perseverou e acabou ganhando uma bolsa de estudos para a Universidade de Syracuse.

Um reencontro tão esperado

Agora um jogador de destaque da Carolina do Sul CardosoO talento dela não passou despercebido por seus companheiros e treinadores. Treinador da Carolina do Sul Dawn Staley orquestrou uma surpresa especial para Cardoso organizando a presença de sua família em um jogo.

“Este é um momento incrível para todos nós, para alguém que fez sacrifícios incríveis pela sua família nos últimos oito anos… nos últimos oito anos, apenas por este jogo, apenas pelo jogo que ela adora”, disse. Staley disse GreenvilleOnline.

“Tivemos a chance de fazer algo muito especial. Camomila, vamos trazer as pessoas que também fizeram esse sacrifício nos últimos oito anos. Para ficar longe de sua família por tanto tempo quanto você esteve longe de sua família, queríamos tornar este dia especial.”