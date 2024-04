Kamilla Cardoso WNBA Draft: Qual time provavelmente a está escolhendo e qual o tamanho esperado de seu contrato?

Kamilla Cardosoo talentoso ex-Gamecocks da Carolina do Sul centro, será selecionado para a WNBA após vencer o campeonato nacional da Divisão I da NCAA contra o Hawkeyes de Iowamas quem vai escolhê-la e quanto tempo durará seu contrato no esporte?

Cardosoduas vezes campeã da NCAA e a melhor jogadora do torneio, chegará ao Draft na segunda-feira, 15 de abril, com credenciais impressionantes em seu nome e provavelmente será escolhida pelo Faíscas de Los Angelesque detêm a segunda e a quarta escolhas no Draft de 2024.

Jogo sujo de Angel Reese com Kamilla Cardoso que acabou levando à luta LSU-Carolina do Sul

Foi inicialmente inesperado que ela fosse mais do que uma escolha de loteria, mas um torneio altamente impressionante da NCAA March Madness pode ter mudado sua sorte e colocado ela na escolha para ser selecionada em segundo quarto atrás Caitlin Clark.

“Especialmente considerando o desempenho dela no último mês da temporada, ela foi dominante”, disse o analista da ESPN. Rebeca Lobo disse. “Muitas pessoas têm falado sobre sua habilidade de correr como uma jogadora de 1,80m de altura, sua implacabilidade em fazer isso em cada posse de bola.”

Mas se não for o Faíscasentão o Céu de Chicago também podem selecioná-la, pois têm a terceira escolha geral. Inicialmente, pensou-se que eles escolheriam Rickea Jackson continuar a sua reconstrução, mas CardosoA forma de pós-temporada realmente mudou o cenário.

Quanto tempo durará o contrato dela?

Cardoso não será a primeira escolha geral, é praticamente garantido que será Clark depois de sua insana carreira universitária e ela provavelmente será selecionada pelo Febre Indiana. Excluindo o valor NIL, Clark ganhará 76.535 dólares.

Os escolhidos entre a segunda e a quarta escolhas também ganharão a mesma quantia em dinheiro no primeiro ano, mas se Cardoso for escolhida em quinto a oitavo, ela receberá 73.439 dólares e seu contrato provavelmente será de quatro anos, sendo o último ano opcional.