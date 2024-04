Kansas City Chiefs prometem descobrir o acidente de carro de Rashee Rice em Dallas

Arroz Rashee esteve envolvido em um acidente de carro envolvendo seis veículos em Dallas em 30 de março, desencadeando uma caçada ao astro da NFL e agora ao Chefes de Kansas City também investigará o assunto como Marco Donovan (Presidente) prometeu “chegar ao fundo da questão”.

Para ser claro, não sabemos se eles estavam correndo ou se Arroz estava realmente dirigindo ou mesmo nos carros, só que está registrado em seu nome, mas o engavetamento envolveu meia dúzia de carros, incluindo um Lamborghini e um Corvette.

Rashee Rice ri alto assistindo ao clássico vídeo de Andy Reid ‘pass, punt, kick’Twitter

Arroz teria participado de uma corrida de rua ilegal antes do acidente no nordeste de Dallas, na North Central Expressway, de acordo com o Dallas Morning News, e o Chefes foram rápidos em agir para proteger sua reputação.

“Vamos chegar ao fundo disso”, Donovan disse ao programa Mundo in the Morning da KCMO Talk Radio. “Reuniremos os fatos e reagiremos de acordo.”

Arroz teve uma temporada incrível em 2023 que o viu se tornar o Chefes‘segundo receptor mais importante atrás Travis Kelce e liderou o time em touchdowns, já que se tornou o favorito de Andy Reido cérebro e Patrick Mahomes‘ tocam.

Mas este é um drama que pode interromper completamente sua carreira dependendo do nível de seu envolvimento e de quaisquer possíveis acusações feitas a ele por Dallas ou pela polícia federal, mas eles ainda não citaram nenhum nome.

“Todos os ocupantes do Lamborghini e do Corvette fugiram do local”, disse a polícia ao The Dallas Morning News. “Sem parar para determinar se alguém precisava de ajuda médica ou fornecer suas informações”.

O advogado de Rice oferece uma declaração

Ele é a segunda figura ligada a Arroz para comentar o assunto, seguindo o advogado do jovem de 23 anos que declarou que seu cliente está trabalhando com as autoridades.

Felizmente, ninguém ficou ferido no acidente, embora as imagens da câmera mostrassem que a história poderia facilmente ter sido completamente diferente.

“Em nome de Arroz Rasheeseus pensamentos estão com todos os impactados pelo acidente automobilístico no sábado”, Royce Oeste disse, conforme relatado por Adam Schefter. “Rashee está cooperando com as autoridades locais e tomará todas as medidas necessárias para resolver esta situação de forma responsável.

“Todo e qualquer pedido de comentário pode ser direcionado ao seu advogado, Sr. Royce West da West & Associates, LLP.”