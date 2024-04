Kanye West e Bianca Censori causam polêmica ao visitar a The Cheesecake Factory com roupas provocantes

To rapper anteriormente conhecido como Kanye West e sua esposa Bianca Censori vêm ganhando manchetes nos tablóides e provocando conversas nas redes sociais, principalmente pelos looks provocantes que a modelo usa quando está com Ye.

Desta vez, eles foram vistos indo para The Cheesecake Factory na área de The Grove em Los Angeles, com Censori vestindo um body branco quase transparentet. Ao mesmo tempo, Kanye West usava uma jaqueta preta, calça branca e óculos escuros.

Ambos são clientes regulares na The Cheesecake Factory e visitou o mesmo local no início deste mês. Mais uma vez, Censori causou sensação com seu traje consistentemente provocante.

Por que Censori usa essas roupas provocantes?

Especialistas sugerem que a estratégia do casal poderoso visa ofuscar a ex-mulher de Kanye, Kim Kardashian, gerando atenção por meio de olhares provocantes.

Mark Borkowski, especialista em relações públicas, acredita que Kanye está usando Bianca para replicar as táticas publicitárias de Kim, mas de uma forma ainda mais extrema, o que gerou desconforto entre os observadores e distanciamento das marcas.

No início de 2024, o cantor também postou algumas fotos polêmicas do parceiro no Instagram. West, por meio de suas redes sociais oficiais, compartilhou fotos de Bianca Censori totalmente nua com seus seguidores, esquivando-se da censura na internet.