Kanye West gera polêmica mais uma vez; diz que quer um ‘ménage à trois’ com Michelle Obama

Kanye West mais uma vez gerou polêmica com uma declaração recente ele fez no podcast “The Download”. Durante a entrevista, o apresentador fez perguntas ao rapper sobre sua vida privada e sexual com sua esposa, Bianca Censori.

Uma das perguntas era sobre com quem ele gostaria de ter um “médio a três” ao lado de Censori. West respondeu que escolheria a ex-primeira-dama dos Estados Unidos, Michelle Obamacom sua resposta levantando algumas sobrancelhas na sala.

O rapper anteriormente conhecido como Kanye West disse o seguinte sobre o hipotético trio.

Michelle Obama. Tenho que foder a esposa do presidente. Kanye West

West não deu mais detalhes e apresentou Justin Laboy acabei de dizer, após um momento constrangedor, que ‘não creio que essa seja a resposta legítima, mas é a resposta para hoje’, a respeito da esposa de Barack Obama e ex-primeira-dama dos EUA.

De acordo com o Page Six, eles tentaram entrar em contato com os representantes de Obama para comentar, mas até agora não responderam ou fizeram qualquer tipo de comentário sobre os comentários provocativos de Kanye West.

Kanye supostamente agrediu um homem

Kanye West e Bianca Censori foram flagrados dirigindo em carros separados pelas ruas de Los Angeles poucas horas depois que estourou um escândalo envolvendo o rapper supostamente agredindo um homem que supostamente a apalpou.

O casal foi fotografado sentado no trânsito, viajando separadamente, com Bianca ao volante de seu Porsche, enquanto Kanye viajava no banco do passageiro de um Cybertruck.

Apesar do drama que se desenrolava, ambos pareciam estar de bom humor após o incidente em que Bianca foi supostamente “espancada e agredida sexualmente” na rua antes de Kanye supostamente bater no rosto do agressor.

O representante de West relatou a agressão sexual após acusações de que Kanye está sob investigação por agredir o homem.