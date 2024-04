Kate Beckinsale passa a Páscoa no hospital em meio a uma misteriosa batalha pela saúde

Aatriz Kate Beckinsale compartilhou fotos do hospital com um desejo de Feliz Páscoa para seus seguidores, em uma mensagem que mantém Hollywood preocupada com a saúde da estrela de ‘Pearl Harbor’ e ‘Underworld’.

No dia 11 de março, a atriz de 50 anos revelou que estava hospitalizada, sem contar ao público o porquê.

“Obrigado àqueles que nos amam e nos apoiam quando as coisas vão mal e tentam garantir que algumas partes não vão bem.” Beckinsale disse em mensagem insinuando que algo não está bem com sua saúde, em postagem em que a atriz estava com os olhos marejados.

Apesar dos desafios que enfrentou nas últimas semanas, ela continua de bom humor, e mostrou isso com as fotos que mostram apenas as pernas e os pés em uma cama de hospital.

A primeira a mostra de pijama preto, enfeitado com laços brancos, e a segunda é ampliada nas pernas e pés em uma cama de hospital. Suas meias brancas têm o formato de um coelhinho para participar da comemoração com a mensagem: “Feliz Páscoa”, acompanhada de três emojis de coelhinho.

Por que Kate Beckinsale foi hospitalizada?

A atriz de ‘Serendipity’ não revelou o motivo de sua internação. No entanto, de acordo com uma fonte próxima, Kate está sob imenso estresse há meses, cuidando dos pais e lidando com o impacto emocional de suas doenças.

“Kate tem cuidado de seus pais, ambos com doenças graves, durante quase um ano”, disse a fonte. “Ela os trouxe para casa em Los Angeles e fez de cuidar deles sua prioridade número um”.

Beckinsale está atualmente enfrentando vários desafios, incluindo a recente morte de seu padrasto, Roy Battersbyque faleceu em janeiro após sofrer um derrame enquanto lutava contra o câncer.