Kate Hudson lança carreira musical: disseram-me que estava velha demais para isso

TO mundo das celebridades nunca deixará de nos surpreender. Muito menos aquele que vem dos Estados Unidos, e mais especificamente, da meca do cinema, Hollywood.

A cidade das colinas da Califórnia é sempre uma boa fonte de notícias de todos os tipos, desde novos projetos até os romances mais comentados, e são sempre bem recebidas pela imprensa e pelos consumidores desse tipo de história.

A última novidade, profissionalmente falando, que chegou à imprensa é a nova vida da atriz Kat Hudson. O intérprete, que acabou de completar 45 anos, ganhou popularidade em 2001, após ganhar diversos prêmios e uma indicação ao Oscar pelo filme. ‘Quase famoso’.

A partir daí, a ascensão ao estrelato com filmes como ‘Como perder um homem em 10 dias’, ‘Fools Gold’ e ‘Bride Wars’. Agora, a filha do vencedor do Oscar Goldie Hawn deu mais um passo na sua carreira e deu o salto para a música com o lançamento do seu primeiro álbum.

A mudança de rumo na vida de Kate Hudson

Em entrevista ao ‘Sunday Morning’ da CBS, a atriz quis partilhar as suas experiências nesta nova etapa musical que a levou a gravar o seu álbum de estreia, que será lançado no próximo mês de maio.

Na referida entrevista, ela indicou que ficou desanimada pelos ‘especialistas’ quando lhe indicaram que ela não poderia entrar naquele mundo com mais de 20 anos.

“Foi quando eu tinha 30 anos e basicamente disse: ‘Está feito, acabou. Você não pode, você está muito velho.’ E, para mim, não se tratava apenas de ser uma performer, tratava-se de querer escrever música”, indicou ela no programa da CBS. Palavras que a fizeram duvidar da sua mudança profissional durante vários anos, mas que finalmente a fizeram ir: “Por que eu não deveria tentar?

Na verdade, na mesma entrevista ela indicou que estava desafiadora diante de tais reivindicações contra a sua entrada na música.

“Eu estava tipo ‘eh, vá se foder’. Ninguém me diz o que fazer”, comenta agora num momento em que está totalmente identificada com o seu novo projeto musical.

A mudança de Kate Hudson do cinema para a música não é trivial, já que ela vem de uma família musical e já foi vista cantando músicas em filmes como ‘About Adam’ e ‘Nine’. Além disso, devemos lembrar que o pai dela não é outro senão Bill Hudson, vocalista dos irmãos Hudson.