Kate Kaufling, dançarina do Kentucky Wildcats, morta aos 20 anos após batalha contra o câncer

O departamento atlético dos Wildcats divulgou um comunicado esta semana… dizendo que o estudante-atleta do segundo ano morreu no domingo, poucos meses depois de terminar a quimioterapia para osteossarcoma, uma forma agressiva de câncer ósseo.

“Estamos todos tristes com a morte de Kate”, treinador da equipe de dança Amanhecer Walter pegou

“Ela foi corajosa até o fim e todos nós podemos nos inspirar na corajosa batalha que ela travou. Nossos pensamentos, orações e amor estão com a família Kaufling.”

Kaufling estava se formando em enfermagem e obteve um GPA de 4,0. Ela estava no UK Dance Team com sua irmã gêmea Mosteiro .

A GoFundMe foi lançado para os pais de Kate ajudarem com os custos de tratamentos médicos e despesas de viagem de ida e volta para o Hospital Infantil de Cincinnati.

Na quarta-feira, mais de US$ 97 mil foram arrecadados, incluindo US$ 1 mil do 360 ​​Dance Studio em Louisville.