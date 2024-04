Katie Couric diz que Bryant Gumbel teve ‘atitude sexista’ em relação à licença maternidade

Katie Couric diz Bryant Gumbel foi difícil para ela durante o dia por causa da maternidade … o que Katie acha que falava de algo mais profundo, mesmo que ele estivesse brincando.

A famosa jornalista passou por aqui Bill Maherpodcast ‘Club Random’ de domingo … no qual ela detalhou o relacionamento “espinhoso” que teve com Bryant durante sua gestão juntos no ‘Today’.



Katie deu a entender que ela e Bryant nunca foram próximos, referindo-se a seu colega de trabalho como um cara – mas ainda assim aplaudiu suas habilidades de transmissão.

No entanto, Katie afirmou que Bryant ficou um pouco chateado com ela por tirar alguns meses de folga para ter seu primeiro filho na época. Lembre-se, Katie e seu falecido marido, Jay Monahan, deram as boas-vindas à primeira de duas filhas em 1991 – pouco depois de ela ingressar no ‘Today’.

Ela diz… “Ele ficou bravo comigo porque eu estava fazendo algo em licença maternidade. E ele estava me dando uma merda sem fim por tirar um ou dois meses de folga.

Katie disse que Bryant então, brincando, disse que ela deveria deixar seu bebê no campo e voltar ao trabalho. Ela acrescentou… “Foi emblemático de uma atitude incrivelmente sexista.”