‘Kayla é o que Ronda deveria ser’: Lutadores reagem ao ataque de Kayla Harrison sobre Holly Holm no UFC 300

A estreia de Kayla Harrison no UFC não poderia ter sido melhor. Holly Holm a conquistou logo de cara – e ela não conseguiu se levantar pelo resto do round nas preliminares do UFC 300.

Não houve duas maneiras de fazer isso: Harrison atropelou Holm em todos os aspectos da luta, quase conseguindo um chute na cabeça de Holm em Ronda Rousey antes de um arremesso que resultou em um mata-leão aos 1:47 do segundo round.

Rousey estava na mente de pelo menos um lutador enquanto os colegas de Harrison refletiam sobre o domínio do bicampeão do PFL no octógono.

Aqui está o que os lutadores têm a dizer sobre Kayla Harrison x Holly Holm no UFC 300.

Kayla Harrison é o que Ronda deveria ser #UFC300 -Joe Joe Giannetti (@Giannettimma) 14 de abril de 2024

Imagine o acúmulo entre ela e Juliana -Belal Muhammad (@ bullyb170) 14 de abril de 2024

Amanda Nunez precisa sair da aposentadoria!!! Ela nem fez Holly Holm assim -Kevin Lee MTP (@MoTownPhenom) 14 de abril de 2024

Não diga que eu não te contei. Holly Holm é uma lenda dos esportes de combate, mas Kayla é algo especial. Futuro campeão! #UFC300 -Kenny Florian (@kennyflorian) 14 de abril de 2024

Uau. Que estreia! Enorme campanha publicitária. Assinado selado entregue! -Paul Felder (@felderpaul) 14 de abril de 2024

As costas dela estão ótimas e aquele rnc parecia ainda melhor! #UFC300 — Tatiana Suarez (@tatianaufc) 14 de abril de 2024