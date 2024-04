Kayla Harrison detalha a primeira redução de peso bem-sucedida para 135 no UFC 300, diz que o processo ‘torna você mais violento’

Kayla Harrison pode oficialmente se autodenominar peso galo do UFC.

A duas vezes medalhista de ouro olímpica e duas vezes campeã dos leves do PFL desequilibrou a balança para 136 libras na sexta-feira, ganhando peso em sua estreia no peso galo contra Holly Holm no UFC 300. Harrison nunca lutou profissionalmente abaixo de 145 libras – e competiu no judô pesando 171 libras em suas duas corridas olímpicas – então seu corte de peso foi uma das maiores questões sem resposta da semana. Pouco depois de atingir sua marca, Harrison explicou o quão desafiadora foi a improvável queda para o peso galo.

“Foi melhor do que eu pensava, para ser honesto”, disse Harrison no show oficial de pesagem do UFC. “Eu esperava que fosse absolutamente miserável por, não sei, semanas e semanas e semanas. Mas é uma loucura quando você realmente ouve seu nutricionista, abastece seu corpo e come de maneira realmente limpa. Tipo, mentalmente comecei a me sentir melhor, estava bem abastecido.

“Meu camp de treinamento foi o melhor que já senti em qualquer camp. Não sei se é porque tenho muita energia, como se a atitude de gratidão tivesse tomado conta do meu corpo ou algo assim, mas todos desempenharam um papel importante nisso. E realmente, a parte mais difícil foi o último quilo. Só esse último [pound]. E é como se você não tivesse uma boa noite de sono e ficasse meio desconfortável com seu corpo.”

Harrison, 33, disse que finalizou o último quilo na manhã de sexta-feira, antes da pesagem oficial do UFC 300. Sua luta contra Holm não vale o título, o que significa que ela recebeu um subsídio de meio quilo. Harrison seria obrigada a atingir 135 libras ou menos para qualquer luta pelo campeonato, mas ela não está preocupada. Como uma atleta que há muito sonha em chegar a este momento, Harrison disse que o processo envolvido só a tornou melhor.

“É ótimo [to be in UFC]”, disse Harrison. “Definitivamente passei por muita frustração. Tudo está acontecendo no momento perfeito, então não estou olhando para o passado, mas houve momentos em que pensei: ‘Provavelmente terei que aceitar o fato de que talvez não lute no futuro’. UFC, pode não estar nos planos para mim.’ Eu não esperava cair para 135, então isso foi um grande obstáculo e uma grande espécie de rendição que eu tive que aceitar. Tipo, se você quer isso, se esse é realmente o seu sonho, você vai ter que apostar tudo. Você vai ter que fazer sacrifícios. Toda a sua família, sua equipe, todos terão que fazer sacrifícios para chegar até aqui. E não sei, vivo minha vida em chamas. É isso que eu quero.

“Esse [experience] me construiu, me moldou e me moldou em uma versão ainda mais evoluída e operacional de mim mesmo, se isso faz sentido. O sacrifício, o estresse. Quando você está perdendo peso, aclamado pelo calor, você fica sentado na sauna três vezes por semana sozinho, com seus pensamentos. Você está fazendo exercícios aeróbicos extras, fazendo longas caminhadas, andando de bicicleta por 90 minutos. Você está com fome. É como um tipo diferente de fome, e você fica sentado com seus pensamentos, e isso o torna mais violento. E estou pronto.”

A luta de Harrison contra Holm é importante. O peso galo feminino continua em um estado de mudança após a aposentadoria da campeã de longa data Amanda Nunes em 2023. Raquel Pennington recentemente conquistou o cinturão com uma vitória sobre Mayra Bueno Silva e Julianna Peña permanece nas alas como uma das principais candidatas, mas fora disso, o armário é relativamente vazio, pesando 135 libras. Uma estreia bem-sucedida de Harrison no sábado injetaria imediatamente uma injeção de vida muito necessária em uma categoria de peso apática.

“Eu simplesmente nunca joguei fácil ou seguro”, disse Harrison. “Sinto que tive muito sucesso na minha carreira no MMA, fui muito abençoado financeiramente, estou feliz com tudo que fiz na minha vida. Sou campeão mundial, bicampeão olímpico, ganhei todos os torneios que há para vencer no judô, tenho muito dinheiro no banco. Mas quando comecei no MMA o objetivo era ser campeão do UFC. E tive um ano para pensar se esse ainda era meu objetivo – e é. Quero ser campeão do UFC e quero dar tudo de mim, e aconteça o que acontecer, estou bem com isso. Mas sei que serei campeão do UFC.”