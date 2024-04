Kayla Harrison: O pior inimigo de Amanda Nunes ‘é sua própria mente’

Kayla Harrison mal saiu do octógono no último sábado na T-Mobile Arena quando uma série de telefones celulares foram enfiados em seu rosto, todos mostrando a mesma postagem nas redes sociais.

Todos tinham a mesma pergunta: “Você viu isso?”

Esta foi uma postagem da ex-campeã de duas divisões do UFC Amanda Nunes, que postou um vídeo de selfie enquanto Harrison fazia seu discurso de vitória após uma vitória dominante sobre Holly Holm no UFC 300. Nunes parecia esperar uma chamada de Harrison e ficou desapontado quando o nome dela não foi mencionado. Mais tarde, ela postou um gráfico divulgando sua longa lista de vítimas com a legenda “A Cabra”.

“Eu esperava que ela conversasse”, disse Harrison na segunda-feira A hora do MMA. “Eu esperava que ela e mais uma pessoa [chirp].”

Essa outra pessoa, Cris Cyborg, esteve muito perto de marcar uma luta com Harrison no PFL. Mas a luta nunca se concretizou e Harrison assinou com o UFC, então a maior parte das lutas foi feita pela internet. Cyborg pegou carona na mensagem de Nunes, clamando pelo vencedor da luta, uma impossibilidade dado seu contrato com o PFL e sua saída dramática do UFC.

Nunes foi um desenvolvimento muito mais interessante, no entanto. Harrison pensou que “The Lioness” estava aposentada, por isso ela não fez uma chamada depois de derrotar Holm.

“Ela está aposentada há algum tempo, disse Harrison. “Se a Amanda ainda estivesse aqui e segurasse o cinturão, eu estaria chamando a Amanda Nunes. Mas, para todos os efeitos, pensei que ela estava felizmente aposentada e vivendo sua melhor vida.”

Com Nunes sugerindo um retorno, a carreira de Harrison no UFC pode mudar rapidamente. Está claro que ela é uma das principais candidatas depois de derrotar Holm. Mas a luta pelo título entre a atual campeã peso galo Raquel Pennington e a ex-campeã Julianna Pena está prevista para ainda este ano. Se Nunes retornar para lutar contra o vencedor, isso poderá atrasar a campanha de Harrison pelo título, possivelmente um ano.

Ou poderia?

“Ouvi dizer que ‘Rocky’ se machucou de repente, então se ela não puder lutar agora, ficarei feliz em lutar contra quem quer que seja neste verão”, disse Harrison.

Pennington não respondeu imediatamente a um pedido de comentário do MMA Fighting. Mas Pena recentemente repetiu Harrison, dizendo que sua esperada disputa pelo título contra Pennington poderia ser adiada até outubro.

O que tudo isso significa? Tudo é possível para o futuro de Harrison. Ela gosta da ideia de uma luta pelo título interino com Pena no UFC 303, dia 29 de junho.

“E então vou acabar unificando tudo e lutando contra Amanda”, disse ela.

Se Harrison acabar lutando contra Nunes, seu ex-companheiro de equipe no American Top Team, ela disse que haverá muita munição promocional. Os dois dividiram espaço de treinamento por vários anos enquanto ela fazia a transição do judô para o MMA e Nunes dominava as categorias peso galo e pena do UFC.

No início de 2022, Nunes deixou abruptamente a ATT, e as especulações imediatamente apontaram Harrison como uma das causas.

Harrison, é claro, não pode falar por Nunes, mas ela reconhece que em algum momento eles se tornaram rivais em vez de colegas.

“O pior inimigo de Amanda é sua própria mente”, disse Harrison. “Acho que o pior inimigo de Amanda é a sua própria mente. Ela colocou na cabeça que eu estava vindo atrás dela. Acho que depois que ela perdeu para a Juliana, ela pensou que eu ia entrar no cage e desafiá-la, o que não era verdade, não era o caso, nem perto de verdade. Ela achava que todos na equipe estavam contra ela. Novamente, não é verdade, não é o caso. Todos na equipe estavam fazendo o possível para nos manter em organizações separadas, embora eu quisesse ir [from the PFL to the UFC] então; Eu estava tipo, ‘estou fora, vamos embora’. Eu acho que eles ainda eram 145 [division in the UFC]. Eu estava tipo, ‘Vamos, vamos fazer isso.’

“Então eu acho que isso deixou um gosto ruim em sua mente. Ela simplesmente tinha uma imagem não verdadeira do que estava acontecendo nos bastidores, e ela realmente não perguntou a ninguém, ela apenas presumiu, e então ela foi embora, e eu não tenho má vontade em relação a Amanda. Eu acho que ela é ótima. Ela é a CABRA por um motivo. Ela é demais. Não acho que o falar mal que ela fez sobre minha equipe seja justo ou apropriado, e eu não respeito isso, e tenho problemas pessoais com isso, mas fora isso….”

Harrison não tem certeza se ela acabará lutando contra Nunes, ou Pena, ou Pennington a seguir. Sua principal prioridade é conquistar o título do UFC. Se ela também conseguisse derrotar o GOAT, isso também poderia doer.

Mas sim, ela recebeu a mensagem de Nunes, em alto e bom som. Quer eles acabem se encontrando ainda este ano, no próximo ano ou nunca, ela está pronta para provar que é uma lutadora melhor do que qualquer pessoa, do passado ou do presente.