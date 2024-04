Kayla Harrison quer disputar o título e depois de Amanda Nunes!

Reproduzir conteúdo de vídeo



A estreia de Kayla Harrison no UFC não poderia ter sido melhor: dominou uma lenda do MMA, e agora a lutadora estrela nos diz que quem quer enfrentar um confinado!

Harrison, 33 anos, esteve com Babcock no programa da TV TMZ Sports (que se emite de lunes a viernes, por la noche, em FS1), onde habló de tudo, desde a estratégia de Holly Holm na comprasiona com sua suya grande perda de peso e seu próximo adversário.

“Escuché que [la campeona de peso gallo] Rachel [Pennington] não se sente muito bem e não pode pelear. Assim, se ela não puder defender o título, eu me encantaria pelear contra Juliana [Pena] o quien mar, não me importa. Me encantaria pelear por esse cinturão”, disse Harrison.

Por outro lado, temos Amanda Nunes, amplamente considerada a melhor lutadora de MMA da história, que parecia indicar que estava pronta para retornar após se aposentar no ano passado.

A pergunta é: Kayla tem interesse? Sim, o interesse.

“E se Amanda quiser voltar depois de ganhar o título, ele será recebido com os braços abertos. E não me quejaré nem refunfuñaré se salta la fila, puede ir direto para a frente. Ven aqui, querido”.

Isto, naturalmente, é o que Harrison disse durante muito tempo que deseja: competir no nível mais alto contra o melhor. Você se desfez de uma lenda, provavelmente terá uma disputa pelo título no futuro e, depois, poderia ter uma super disputa contra Nunes, disputa que o presidente do UFC, Dana White, indicou que gostaria de organizar em sua entrevista depois do evento.

No momento da experiência do UFC 300, Kayla descreveu assim: “Fue una noche épica y… ¡Sí, fue increíble!”.

Nos dias anteriores à disputa, ele não parou com a perda de peso de Harrison, e muitas pessoas duvidaram que ela pudesse descer a 135 (dudas resultados, por isso.)

Nós nos perguntamos sobre sua perda de peso.

“Perder peso apesta. No voy a mentir. No lo endulzaré para nadie”, disse Kayla, que depois acrescentou que se sentiu “muito bem” fisicamente e admitiu que perder essa última libra foi um agotador mental.

No momento de sua recuperação depois de perder peso para a noite da pelea… Harrison disse: “Fisicamente, dentro da jaula me senti muito bem, recuperada, rehidratada, forte”.

