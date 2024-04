Kayla Harrison quer luta pelo título, então cai para Amanda Nunes!

Kayla Harrison A estreia de Ana no UFC não poderia ter sido melhor… ela dominou uma lenda do MMA, e agora a estrela da luta está nos dizendo quem ela quer em seguida!

Isso, é claro, é o que Harrison disse há muito tempo que queria… competir no mais alto nível contra os melhores. Ela agora foi despachada de uma lenda, provavelmente tem uma luta pelo título no horizonte, e então poderá ter uma superluta vs. Nunes, que chefe do UFC Dana Branco indicou que adoraria fazer durante sua entrevista pós-evento.