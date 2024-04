Kayla Nicole, ex de Travis Kelce, apimenta a NCAA e faz um pedido que Caitlin Clark não gostaria

Emais cedo, Basquete feminino da NCAA assistimos a um confronto emocionante entre os melhores classificados Hawkeyes de Iowa e o terceiro colocado Huskies de Connecticut.

O jogo terminou com Iowa vencendo por pouco, com um placar final de 71-69. No entanto, o ponto alto do jogo foi prejudicado por uma polêmica decisão da arbitragem no último quarto.

No final do jogo, uma falta ofensiva controversa contra UConn mudou o ímpeto a favor de Iowa. Esta decisão gerou frustração entre os fãs, incluindo Kayla NicoleUm ex NBA jornalista e ex-sócio de Travis Kelce.

O que Kayla Nicole disse?

Kayla Nicole expressou sua insatisfação com as desconcertantes decisões de arbitragem na plataforma de mídia social Twitter, hoje cedo, defendendo as consequências para tal má conduta por parte dos árbitros. Ela sugeriu que se os jogadores forem responsabilizados por suas ações, os árbitros deverão enfrentar repercussões semelhantes.

“COMECE A FINAR OS REFS”, postou Nicole.

A sua proposta de penalizar os árbitros apresenta uma solução intrigante para abordar as preocupações crescentes sobre a arbitragem nas ligas desportivas.

Normalmente, os árbitros enfrentam suspensão ou rebaixamento após decisões controversas, o que pode impactar negativamente suas carreiras. Às vezes, esses erros surgem de erros genuínos ou de falta de comunicação, como foi recentemente destacado com o árbitro Brad Allen no NFL.

Em desportos com riscos financeiros tão elevados, é vital que os árbitros tenham o melhor desempenho possível.

No futebol, o Liga Premiada tem lutado com uma arbitragem péssima nos últimos anos e há sérias preocupações em todos os esportes de que os árbitros estejam entrando nas fileiras profissionais menos preparados e prontos do que nunca.

Este último incidente no basquetebol continuará a ser manchete e, embora existam desvantagens óbvias em multar árbitros que ganham muito menos dinheiro do que os jogadores, as consequências têm de existir.