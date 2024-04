Kaylee, adolescente do Missouri, volta a andar 2 meses após espancamento brutal

Ganho Kaylee está fazendo progressos em sua recuperação – andando menos de dois meses depois que uma briga brutal a deixou em coma – mas ela ainda tem um longo caminho a percorrer, de acordo com seus pais.

Gain – cuja cabeça foi repetidamente batida no chão por um colega estudante em um vídeo agora infame – felizmente está muito melhor em meados de abril, andando com pouca ajuda e até falando frases curtas… é o que dizem seus pais em novo GoFundMe atualizar.

Sua família diz que Kaylee ainda usa capacete porque sua aba óssea – uma seção do crânio removida para permitir o acesso durante uma cirurgia no cérebro – ainda não está intacta. Dizem que será corrigido em uma cirurgia futura.

Lembre-se… o vídeo da luta de 8 de março acabou online e mostra cerca de uma dúzia de pessoas jogando as mãos em uma calçada perto da Hazelwood High School, no Missouri. Gain é jogado no chão e depois jogado na calçada como uma boneca de pano várias vezes durante a luta.