Keanu Reeves beija a namorada Alexandra Grant de olhos abertos novamente

Keanu Reeves com certeza é um cara único – e isso vale para seus relacionamentos … basta perguntar à namorada dele, que recebe dele beijos de olhos bem abertos … em público também, nada menos.

O ator participou de um evento chique no fim de semana com sua cara-metade, Alexandra Grantonde eles estavam vestidos com esmero para uma gala de arte em Los Angeles … e enquanto posavam juntos para a câmera, Keanu e Alexandra compartilharam um pequeno PDA.