Keanu Reeves e sua namorada se beijam carinhosamente em público, mas ele… não fecha os olhos

Keanu Reeveso Ator de Hollywood conhecido por sua personalidade enigmática e base de fãs devotados, recentemente ganhou as manchetes com sua aparição pública ao lado de seu parceiro, Alexandra Grant.

O casal compareceu a uma gala de arte em Los Angeles, demonstrando seu carinho um pelo outro diante das câmeras.

Keanu Reeves adota novo visual para próximo filme em show de rock

Durante um beijo carinhoso trocado entre Reeves e Grantos espectadores notaram um detalhe único: ao contrário de sua namorada, Reeves manteve os olhos abertosolhando para o rosto dela o tempo todo, conforme relatado pelo TMZ.

Por que isso é tão distinto?

Esta característica distintiva de beijar com os olhos abertos é não é novidade para Keanu Reeves, de acordo com TMZ. Um ano antes, na Gala do Museu de Arte Contemporânea (MOCA), a dupla se beijou semelhante diante da mídia, com Reeves mantendo contato visual o tempo todo.

A jornada romântica de Keanu Reeves e Alexandra Grant tornou-se público em novembro de 2019, quando apareceram juntos em uma gala de artes em Los Angeles, de mãos dadas no tapete vermelho, conforme notado pela CNN.

Antes do relacionamento, os dois colaboraram profissionalmente durante vários anos, co-dirigindo a editora X Artists’ Books. Conceder contribuiu com ilustrações para Coleção de poesia de Reeves de 2011, “Ode to Happiness”, e eles colaboraram novamente em 2016 em seu livro, “Shadows”.

Em uma entrevista de 2020 para a Vogue, Alexandra Grant refletiu sobre sua hesitação inicial em divulgar o relacionamento deles, comentando sobre a atenção repentina que receberam.

“Acho que todos que conheci me ligaram na primeira semana de novembro e isso é fascinante”, ela compartilhou.

“Mas a pergunta que tenho me feito em tudo isso é: ‘Qual é o motivo?'”