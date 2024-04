Keith Olbermann quer que Stephen A. Smith seja demitido após defender Donald Trump

Stephen A. Smith sempre foi um controverso comentarista esportivo. Seja no show “Primeira tomada” ou seu próprio programa com o seu nome, seu tom de voz alto combina perfeitamente com suas opiniões.

Tal como acontece com muitos outros tópicos, um grande número de as pessoas não concordam com ele, mas desta vez o assunto principal não era sobre nenhuma história esportiva de tendência. Semana passada, Estevão A. Apareceu em Notícias da raposa e defendido Donald Trumpafirmando que havia alguma verdade em seus comentários sobre como os negros americanos podem relacionar-se com suas questões legais.

As pessoas não aceitaram bem. Aqui está o que ele disse: “Por mais que as pessoas tenham ficado odiadas pela declaração de Donald Trump semanas atrás, falar sobre como ele ouviu que os negros o consideram identificável por causa do que ele está passando é semelhante ao que os negros americanos passaram, ele não estava mentindo; ele estava dizendo a verdade.”

Um ex-apresentador da ESPN também levantou a voz

Keith Olbermann tinha algo a dizer. O ex-apresentador do “SportsCenter” recorreu às suas contas nas redes sociais para expressar a sua opinião sobre o assunto e não se conteve: “Então, por que a ESPN de hoje está deixando Smith fazer isso? Por que ele está fazendo campanha para Trump na Fox News? A ESPN deve fazê-lo escolher entre defender um déspota ou manter seu emprego sem dizer nada particularmente relevante sobre esportes – não ambos. E eu insistiria no mesmo se ele estivesse fazendo campanha para Biden.”

Depois de uma onda constante de críticas sobre seus comentários, Stephen A. Smith procurou esclarecer o que ele quis dizer em suas plataformas de mídia social: “Muitas pessoas ficaram ofendidas quando minhas palavras foram interpretadas como uma associação do apoio da comunidade negra a Trump com todas as questões jurídicas que ele enfrenta. Por isso, peço sinceras desculpas. Estou afirmando aqui para que conste que fui tirado do contexto.”

Isso fará com que ele seja demitido? Altamente improvável; não é a primeira vez que Stephen faz um comentário polêmico sobre um assunto polêmico. Ele pode receber punição por seus comentários? É possível, mas nada que crie escândalo; ele é muito valioso para a ESPN.