Kelce Brothers surpreendidos com cerimônia de formatura na Universidade de Cincinnati

Festrelas do futebol Jasão e Travis Kelce recebeu uma cerimônia surpresa de formatura no Universidade de Cincinnationde cursaram a faculdade, durante uma gravação ao vivo de seu podcast, “Novas alturas com Jason e Travis Kelce.” Os irmãos, ambos formados Cincinnati mas nunca subiram ao palco, foram homenageados pela universidade por suas conquistas.

Jason KelceUm ex Filadélfia Eagles center que se aposentou após treze temporadas, formou-se em marketing. Travis Kelceo tight end estrela para o Chefes de Kansas Cityformou-se em estudos interdisciplinares. Travis concluiu as aulas em 2022, após frequentar Cincinnati de 2006 a 2010.

Um momento especial para os Kelces

A cerimônia surpresa foi um momento especial para o Kelce irmãos, que vêm ganhando as manchetes dentro e fora do campo de futebol. Travis Kelce recentemente foi notícia sobre seu relacionamento com a estrela pop Taylor Swiftenquanto Jason Kelce está sendo cortejado por redes de televisão para papéis de radiodifusão.

Travis, três vezes Super Bowl campeão, tem apoiado Rápido nela Turnê Eras, participando de shows em Cingapura e Sydney. Enquanto isso, Jasãoconhecido por sua personalidade carismática, está sendo considerado para vários papéis com NFL parceiros de transmissão.

A cerimônia de formatura foi uma homenagem digna ao Kelce as realizações dos irmãos, dentro e fora do campo de futebol, e um lembrete de seu profundo vínculo como irmãos.

Travis e Jason compartilham boas lembranças

Em uma história relacionada, Travis Kelce célebre Dia Nacional do Irmão compartilhando fotos adoráveis ​​da infância com seu irmão, Jasão, nas redes sociais. As fotos mostravam os irmãos ainda crianças, muito antes de suas carreiras no futebol decolarem. Travis também usou o número 87 em sua camisa em homenagem a Jasãoque nasceu em 1987.

O Kelce irmãos sempre se apoiaram, com Jasão atestando Travis em tempos difíceis, inclusive quando Travis foi expulso do time de futebol da faculdade por usar maconha. Jasão apoio e orientação foram cruciais para Travis’ jornada para se tornar um sucesso NFL jogador.