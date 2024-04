Kelly Oubre Jr. supostamente se envolveu em um acidente de carro após a derrota do 76ers no jogo 2 contra os Knicks

O armador do Philadelphia 76ers, Kelly Oubre Jr. supostamente foi envolvido em um acidente de trânsito poucas horas depois de seu time perder o jogo 2 da primeira rodada dos playoffs da NBA contra o New York Knicks, segundo relatos da TMZ Sports.

O O Departamento de Polícia da Filadélfia informou ao TMZ que o acidente ocorreu por volta de 1h45. e foi supostamente causado depois que Oubre Jr. ultrapassou o sinal vermelho em seu Lamborghini 2021, resultando em uma colisão com um Hyundai Elantra 2023. O impacto foi significativo, com ambos os veículos precisando ser rebocados do local.

TMZ relata que os Sixers estão cientes de que Oubre Jr. se envolveu em um acidente. Felizmente, o jogador e o ocupante do outro veículo saíram ilesos.

Kelly Oubre será punida?

O Departamento de Polícia da Filadélfia ainda não forneceu qualquer declaração oficial sobre as possíveis acusações ou punições contra Kelly Oubre Jr., que é acusada de ultrapassar o sinal vermelho e causar um acidente. Não está claro neste momento se o jogador enfrentará consequências legais ou ação disciplinar por parte da organização 76ers.

Até o momento, nem Oubre Jr. nem os 76ers fizeram qualquer comentário sobre o assunto. A expectativa é que o departamento de polícia divulgue mais informações sobre o incidente à medida que a investigação avança.